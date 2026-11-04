Як засолити червону рибу вдома: названі ідеальні пропорції солі і цукру

Після 5-хвилинної підготовки філе потрібно поставити в холодильник на декілька годин

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Слабосолону червону рибу можна приготувати вдома і збалансувати до власного смаку. Аби отримати ніжну рибу потрібно взяти гарний шматок філе, призначений для споживання без термічної обробки, сіль та цукор.

Рецептом із точними пропорціями для шматка у 400 грамів поділилася блогерка Альона Карпюк в Instagram. Вона кладе філе в контейнер шкіркою догори й закриває кришкою — потрібно усього 5 хвилин на підготовку. Ніжна слабосолона риба буде готова за 8-12 годин.

Як обрати філе риби для засолювання та як його підготувати

Риба може бути різна — лосось (сьомга) або форель. Важливо розуміти, слабкий посол не знищує паразитів чи мікроби, тому недостатньо, щоб філе було просто свіжим — його потрібно ретельно оглянути. Риба має бути:

пружна

без слизу,

без різкого неприємного запаху

баз підсохлих країв.

З цілим філе зі шкіркою зручно працювати: його легко рівномірно натерти. Якщо використовувати заморожену рибу, її потрібно попередньо розморозити в холодильнику.

Перед приготуванням проведіть пальцями вздовж м’якоті, знайдіть дрібні кісточки й обережно витягніть їх пінцетом. Потім ретельно промокніть філе паперовим рушником, щоб прибрати зайву вологу з поверхні.

Як нанести суміш і витримати рибу

Спочатку змішайте відміряні сіль і цукор в окремій сухій посудині.

Пропорції на 400 грамів червоної риби:

• сіль — 1 ст. л.

• цукор — 1 ч. л. з гіркою.

Рівномірно натріть філе сумішшю з усіх боків, зокрема бокові частини, щоб вона покрила всю поверхню.

Поставте контейнер із рибою в холодильник. Протягом усього засолювання філе має залишатися в холоді. Поки риба засолюється, у посудині збиратиметься рідина. Після витримування злийте рідину й промокніть філе паперовим рушником.

Для подачі слабосолону рибу нарізають тонкими скибочками/ Джерело: скриншот alionakarpiuk/Instagram

Як зробити більш солоний делікатес: альтернативний рецепт

Класичні пропорції для сухого засолювання пропонує Євген Клопотенко. Риба за його рецептом може вийти щільнішою та більш пряною.

На 1 кілограм риби:

2 ст. л. солі

1 ст. л. цукру

1 ч. л. свіжо змеленого чорного перцю

10 гілочок кропу.

Суміш із спецій та зелені замішується окремо, поверхня риби підсушується рушником. Потім потрібно натерти сумішшю рибу з усіх боків, загорнути її в пергамент чи фольгу і відправити в холодильник на 4 години. Перед подачею також варто прибрати зайву рідину паперовим рушником.

Як подавати та зберігати слабосолоне філе

Охолоджену рибу наріжте тонкими скибочками. Її можна додати до бутербродів із кремовим сиром та авокадо, салатів або святкових закусок, або просто нарізаним.

Слабосолона риба пасує до бутербродів із кремовим сиром та авокадо/ Згенеровано ШІ "Телеграф" Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Залишок філе тримайте в холодильнику в герметичному пластиковому або скляному контейнері. Зберігати засолену рибу краще не довше трьох днів. Якщо контейнера немає, щільно загорніть філе в харчову плівку.

Як повідомляв "Телеграф", частини лосося різняться жирністю та призначенням: пісний хвіст підходить для обсмажування кубиками, а жирне черевце – для насичених бульйонів і соусів.