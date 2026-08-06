Обман чи корисний делікатес? Що ховається під виглядом дешевого лосося в супермаркетах

Який лосось насправді кращий і чому дешевий може розчарувати

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Лосось давно вважається одним із найпопулярніших і найдорожчих видів риби. Однак на полицях супермаркетів можна зустріти й значно дешевші варіанти — і покупці часто замислюються, чи справді такий продукт поступається цій дикій рибі.

Завідувачка кафедри товарознавства і фармації Державного торговельно-економічного університету Олена Сидоренко пояснила "Телеграфу", що фермерський лосось не можна однозначно назвати гіршим за дикого. Це два різні види продукції, а їхня якість залежить насамперед від умов вирощування.

За словами експертки, лосось, вирощений на якісних збалансованих кормах із додаванням водоростей, може містити омега-3 та омега-6 жирні кислоти й за своїми властивостями наближатися до дикої риби. Однак такий продукт не буде дешевим — його ціна часто майже така сама, як у дикого лосося.

Водночас дешевий фермерський лосось зазвичай отримують завдяки економії на кормах і виробництві. У такому випадку якість продукту може бути значно нижчою.

Дикий чи фермерський лосось - що обрати. Фото: згенероване ШІ, Телеграф

Експертка наголосила, що сама по собі позначка "фермерський" не означає погану якість. Важливо звертати увагу на виробника, умови вирощування та ціну продукту, адже якісний лосось не може коштувати занадто дешево.

Раніше "Телеграф" писав, як відрізнити малосолену рибу від слабосоленої.