На смак – майже як червона ікра: як приготувати намазку з оселедця

Морква надасть закусці яскравого кольору, а плавлений сир і вершкове масло – ніжної консистенції.

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Зі слабосоленого оселедця, вареної моркви, плавлених сирків і вершкового масла можна приготувати "фальшиву ікру" – ніжну намазку для бутербродів. Є два варіанти рецепта: з дрібними крупинками або з ніжною текстурою паштету. Результат залежить від того, чим подрібнити продукти.

"На смак вона дуже нагадує справжню червону ікру, має ніжну текстуру й чудово підходить для бутербродів", – розповідає авторка рецепта Iren.Lazun в Instagram.

Які продукти потрібні для "несправжньої ікри"

Для намазки знадобиться одне філе слабосоленого оселедця вагою приблизно 200–250 г. Моркви потрібно близько 150 г: це один великий коренеплід або два менші. Її потрібно заздалегідь відварити до м’якості, повністю охолодити й почистити.

Також підготуйте два плавлені вершкові сирки по 90 г і 80–100 г вершкового масла. Масло заздалегідь дістаньте з холодильника: на момент змішування воно має стати м’яким.

Як приготувати намазку з оселедця

Оселедець ретельно очистіть від шкіри й кісток. Зручніше взяти готове філе, але й його перед подрібненням потрібно перевірити. Підготовлену рибу промокніть паперовим рушником. Потім подрібніть її разом із почищеною вареною морквою та плавленими сирками одним із двох способів.

Якщо хочете отримати намазку з помітними дрібними крупинками, скористайтеся м’ясорубкою, бажано з дрібною решіткою. Пропустіть через неї всі три підготовлені продукти. Цей спосіб особливо важливий для зовнішнього вигляду закуски.

Оселедець, морква, сирки й масло перетворюються на ніжну намазку для бутербродів. Скріншот Instagram/iren.lazun

Якщо потрібна гладка, однорідна консистенція намазки, скористайтеся блендером. Покладіть у чашу оселедець, моркву й сирки, а потім подрібніть до консистенції паштету.

До отриманої маси додайте розм’якшене вершкове масло. Вмішуйте його виделкою або ложкою, доки всі компоненти не з’єднаються. Масло додають на цьому етапі за будь-якого способу подрібнення – і після м’ясорубки, і після блендера.

Авторка не радить збивати намазку блендером уже разом із маслом. Завершіть приготування, перемішавши масу вручну до однорідності.

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