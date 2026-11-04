Как засолить красную рыбу дома: названы идеальные пропорции соли и сахара

После 5-минутной подготовки филе нужно поставить в холодильник на несколько часов

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Слабосоленую красную рыбу можно приготовить дома и сбалансировать по собственному вкусу. Чтобы получить нежную рыбу, нужно взять хороший кусок филе, предназначенный для употребления без термической обработки, соль и сахар.

Рецептом с точными пропорциями для куска весом 400 граммов поделилась блогер Альона Карпюк в Instagram. Она кладет филе в контейнер кожей вверх и закрывает крышкой – на подготовку нужно всего 5 минут. Нежная слабосоленая рыба будет готова через 8-12 часов.

Как выбрать филе рыбы для засолки и как его подготовить

Рыба может быть разной – лосось (семга) или форель. Важно понимать: слабый посол не уничтожает паразитов и микробы, поэтому недостаточно, чтобы филе было просто свежим – его нужно тщательно осмотреть. Рыба должна быть:

упругой

без слизи,

без резкого неприятного запаха

без подсохших краев.

С цельным филе с кожей удобно работать: его легко равномерно натереть. Если использовать замороженную рыбу, ее нужно предварительно разморозить в холодильнике.

Перед приготовлением проведите пальцами вдоль мякоти, найдите мелкие косточки и осторожно вытяните их пинцетом. Затем тщательно промокните филе бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу с поверхности.

Как нанести смесь и выдержать рыбу

Сначала смешайте отмеренные соль и сахар в отдельной сухой посуде.

Пропорции на 400 граммов красной рыбы:

• соль – 1 ст. л.

• сахар – 1 ч. л. с горкой.

Равномерно натрите филе смесью со всех сторон, в том числе боковые части, чтобы она покрыла всю поверхность.

Поставьте контейнер с рыбой в холодильник. На протяжении всего засаливания филе должно оставаться в холоде. Пока рыба засаливается, в посуде будет собираться жидкость. После выдержки слейте жидкость и промокните филе бумажным полотенцем.

Для подачи слабосоленую рыбу нарезают тонкими ломтиками/ Источник: скриншот alionakarpiuk/Instagram

Как приготовить более соленый деликатес: альтернативный рецепт

Классические пропорции для сухого засаливания предлагает Евгений Клопотенко. Рыба по его рецепту может получиться более плотной и более пряной.

На 1 килограмм рыбы:

2 ст. л. соли

1 ст. л. сахара

1 ч. л. свежемолотого черного перца

10 веточек укропа.

Смесь из специй и зелени готовят отдельно, поверхность рыбы обсушивают полотенцем. Затем нужно натереть рыбу смесью со всех сторон, завернуть ее в пергамент или фольгу и отправить в холодильник на 4 часа. Перед подачей также стоит убрать лишнюю жидкость бумажным полотенцем.

Как подавать и хранить слабосоленое филе

Охлажденную рыбу нарежьте тонкими ломтиками. Ее можно добавить в бутерброды с крем-сыром и авокадо, салаты или праздничные закуски либо подать просто нарезанной.

Слабосоленая рыба подходит к бутербродам с крем-сыром и авокадо/ Сгенерировано ИИ "Телеграф" Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Оставшуюся часть филе держите в холодильнике в герметичном пластиковом или стеклянном контейнере. Хранить засоленную рыбу лучше не дольше трех дней. Если контейнера нет, плотно заверните филе в пищевую пленку.

Как сообщал "Телеграф", части лосося различаются жирностью и назначением: постный хвост подходит для обжаривания кубиками, а жирное брюшко – для наваристых бульонов и соусов.