Как засолить красную рыбу дома: названы идеальные пропорции соли и сахара
- Автор
-
- Дата публикации
-
После 5-минутной подготовки филе нужно поставить в холодильник на несколько часов
Слабосоленую красную рыбу можно приготовить дома и сбалансировать по собственному вкусу. Чтобы получить нежную рыбу, нужно взять хороший кусок филе, предназначенный для употребления без термической обработки, соль и сахар.
Рецептом с точными пропорциями для куска весом 400 граммов поделилась блогер Альона Карпюк в Instagram. Она кладет филе в контейнер кожей вверх и закрывает крышкой – на подготовку нужно всего 5 минут. Нежная слабосоленая рыба будет готова через 8-12 часов.
Как выбрать филе рыбы для засолки и как его подготовить
Рыба может быть разной – лосось (семга) или форель. Важно понимать: слабый посол не уничтожает паразитов и микробы, поэтому недостаточно, чтобы филе было просто свежим – его нужно тщательно осмотреть. Рыба должна быть:
- упругой
- без слизи,
- без резкого неприятного запаха
- без подсохших краев.
С цельным филе с кожей удобно работать: его легко равномерно натереть. Если использовать замороженную рыбу, ее нужно предварительно разморозить в холодильнике.
Перед приготовлением проведите пальцами вдоль мякоти, найдите мелкие косточки и осторожно вытяните их пинцетом. Затем тщательно промокните филе бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу с поверхности.
Как нанести смесь и выдержать рыбу
Сначала смешайте отмеренные соль и сахар в отдельной сухой посуде.
Пропорции на 400 граммов красной рыбы:
• соль – 1 ст. л.
• сахар – 1 ч. л. с горкой.
Равномерно натрите филе смесью со всех сторон, в том числе боковые части, чтобы она покрыла всю поверхность.
Поставьте контейнер с рыбой в холодильник. На протяжении всего засаливания филе должно оставаться в холоде. Пока рыба засаливается, в посуде будет собираться жидкость. После выдержки слейте жидкость и промокните филе бумажным полотенцем.
Как приготовить более соленый деликатес: альтернативный рецепт
Классические пропорции для сухого засаливания предлагает Евгений Клопотенко. Рыба по его рецепту может получиться более плотной и более пряной.
На 1 килограмм рыбы:
- 2 ст. л. соли
- 1 ст. л. сахара
- 1 ч. л. свежемолотого черного перца
- 10 веточек укропа.
Смесь из специй и зелени готовят отдельно, поверхность рыбы обсушивают полотенцем. Затем нужно натереть рыбу смесью со всех сторон, завернуть ее в пергамент или фольгу и отправить в холодильник на 4 часа. Перед подачей также стоит убрать лишнюю жидкость бумажным полотенцем.
Как подавать и хранить слабосоленое филе
Охлажденную рыбу нарежьте тонкими ломтиками. Ее можно добавить в бутерброды с крем-сыром и авокадо, салаты или праздничные закуски либо подать просто нарезанной.
Оставшуюся часть филе держите в холодильнике в герметичном пластиковом или стеклянном контейнере. Хранить засоленную рыбу лучше не дольше трех дней. Если контейнера нет, плотно заверните филе в пищевую пленку.
Как сообщал "Телеграф", части лосося различаются жирностью и назначением: постный хвост подходит для обжаривания кубиками, а жирное брюшко – для наваристых бульонов и соусов.