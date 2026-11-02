В "АТБ" не буде дефіциту важливих товарів: що придумали в мережі

Мережа уклала особливі контракти з виробниками, щоб забезпечити безперебійне надходження товарів

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Нещодавній дефіцит різних напоїв у магазинах України в "АТБ" більше не очікують. Воду, колу та інші рідкі товари постачатимуть за прямими контрактами з виробниками.

Як стало відомо "Телеграфу" з власних джерел, мережа "АТБ" уклала такі контракти, щоб забезпечити безперебійне постачання води, солодких газованих та негазованих напоїв та інших рідких товарів.

Товари за прямими контрактами надходитимуть до магазинів, оминаючи склади "АТБ". Ймовірно є домовленості із такими брендами як Біола, Кока-Кола, Оболонь, Carlsberg Ukraine.

За новою схемою в магазинах не буде їхнього дефіциту. Проте у цього способу може бути і зворотна сторона — співробітник "АТБ" пояснив, що прямі постачання до магазинів можуть спричиняти надлишок товару в одних супермаркетах і дефіцит в інших. Зазначимо, компанія мала піти на такий крок після числених ударів РФ по складах постачальників та "АТБ" зокрема.

Як повідомляв "Телеграф", "АТБ" уклала контракт на імпорт Coca-Cola з Румунії. Це стало потрібним через російський удар — 3 вересня 2026 року дрон атакував підприємство Coca-Cola у Великій Димерці на Київщині, пошкодивши склад та сам завод.