Прибігли в "АТБ", а акційний товар закінчився? Лайфхак, як купити його зі знижкою

Знайти в якому "АТБ" наявна конкретна позиція допоможуть додаток чи сайт мережі

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Акції в "АТБ" дуже популярні й товари з найвигіднішими знижками швидко розбирають. Однак є спосіб, який допоможе все ж купити бажане за зниженою ціною.

"Телеграф" розповідає, що робити, якщо ви прийшли в "АТБ" за акційним товаром та виявили, що його вже немає у супермаркеті. В цьому випадку, його варто пошукати в інших "АТБ" вашого міста, але бігати від магазина до магазина немає потреби.

Все простіше, якщо бажаного товару немає у конкретному супермаркеті, знайдіть його в додатку чи на сайті "АТБ". Далі потрібно обрати пошук в інших магазинах. Додаток чи сайт покаже вам, в яких супермаркетах "АТБ" вашого міста є те, що ви шукаєте.

Чи є в "АТБ" таємні ліміти на акційні товари

Як пояснив "Телеграфу" співробітник "АТБ", мережа не має навіть негласних лімітів на купівлю акційних товарів в одні руки. Однак діють відкриті технічні обмеження: система може не дозволити пробити більшу кількість акційних товарів за спеціальною ціною. За його словами, касиру не потрібно нічого додатково робити, щоб зупинити продаж понад встановлений ліміт.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому акції в "АТБ" не завжди допомагають заощадити. На що насправді потрібно звертати увагу. Навіть велика знижка насправді може обернутися зайвими витратами.