Кофе в зернах и чай в "АТБ" подешевели на сотни гривен

На отдельные упаковки Lovare действует скидка 40%, а килограмм Kavos Bankas стоит от 674,90 грн

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С 4 по 10 ноября в "АТБ" будут действовать скидки на кофе, чай и напитки. В акционные предложения вошли килограммовые упаковки кофе в зернах, пакетированный и листовой чай, а также игристое вино.

Об акционных ценах в "АТБ" сообщает "Телеграф".

Больше об этом читайте в материале "В "АТБ" стартовали большие скидки: на каких товарах и продуктах сэкономить"

Наибольшая экономия среди этих предложений – 242,10 грн на упаковке кофе Kavos Bankas Pupa Classic.

Сколько стоит кофе в зернах Kavos Bankas

Kavos Bankas Pupa Classic в зернах, 1 кг будут продавать за 707,90 грн вместо 950 грн. Скидка составляет 25%.

Другая килограммовая упаковка – Kavos Bankas Espresso Italiano в зернах – будет стоить 674,90 грн вместо 900 грн. Ее также предлагают со скидкой 25%, что позволяет сэкономить 225,10 грн.

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Цены на чай Lovare, De Luxe Foods&Goods Selected и вино Marengo

Lovare Bahamian Soursop, 24 пакетика подешевел с 87,30 грн до 51,90 грн. Скидка на эту упаковку – 40%.

Такая же скидка действует на Lovare "Имбирное утро", 22 пакетика. Акционная цена составляет 34,20 грн вместо 57,50 грн.

Черный цейлонский чай De Luxe Foods&Goods Selected, 80 г будут продавать за 48,50 грн. До снижения цены он стоил 74,90 грн, скидка – 35%.

Среди напитков со скидкой есть Marengo Москато – игристое белое полусладкое вино, 0,75 л. Бутылка будет стоить 184,90 грн вместо 267,50 грн: скидка составляет 30%, а экономия – 82,60 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что новинка от Milka уже на полках в "АТБ". Какой вкус появился к новогодним праздникам.