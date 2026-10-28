Їсти шкода, купувати дорого: у "Сільпо" продають хліб незвичної форми (фото)
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Українцям пропозиція сподобалась, а ціна не дуже
У мережі супермаркетів "Сільпо" продають хліб незвичайної форми. Він має вигляд котячої мордочки.
Щоправда, ціна продукції виглядає не надто "демократичною". Про це повідомляють місцеві пабліки.
В пості оприлюднене фото хліба у формі котячої мордочки з "Сільпо", під назвою "Мур-тостики". Виріб має цікаву форму з котячими вушками та виглядає настільки мило, що навіть їсти його шкода.
"Незвичайний хліб у формі котячої мордочки продають у "Сільпо". За 400 грамів треба віддати 99 грн. Як вам така новинка?" — запитують у повідомленні.
Що пишуть в коментарях?
Користувачі з цікавістю відреагували на повідомлення. Проте ціна дуже здивувала декого з українців.
"Так навіть смачніше буде";
"Хліб гарний, але ціна…";
"Вдвічі дорожче, але зате вдвічі
1. красивіший
2. Миліший
3. Та й, мабуть, смачніший!";
"Мабуть, ароматизований запахом кота";
"Головне, щоб був без шерсті", — пишуть в коментарях.
Не лише котики: які ще хлібні вироби продають у "Сільпо"
Варто зауважити, що в офіційному онлайн-каталозі "Сільпо" хлібом у формі кота асортимент незвичайних тостів не обмежується. У супермаркетах представлені ще два варіанти з тематичними назвами — "Зай-тостики" та "Ведме-тостики".
Усі три товари мають однакову вагу та ціну:
- "Мур-тостики" — хліб у формі котячої мордочки, 400 г, 99 грн.
- Зай-тостики" — фігурний хліб із зображенням зайчика, 400 г, 99 грн.
- "Ведме-тостики" — варіант із зображенням ведмедика, 400 г, 99 грн.
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