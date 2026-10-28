Їсти шкода, купувати дорого: у "Сільпо" продають хліб незвичної форми (фото)

Українцям пропозиція сподобалась, а ціна не дуже

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У мережі супермаркетів "Сільпо" продають хліб незвичайної форми. Він має вигляд котячої мордочки.

Щоправда, ціна продукції виглядає не надто "демократичною". Про це повідомляють місцеві пабліки.

В пості оприлюднене фото хліба у формі котячої мордочки з "Сільпо", під назвою "Мур-тостики". Виріб має цікаву форму з котячими вушками та виглядає настільки мило, що навіть їсти його шкода.

"Незвичайний хліб у формі котячої мордочки продають у "Сільпо". За 400 грамів треба віддати 99 грн. Як вам така новинка?" — запитують у повідомленні.

Тости мають форму котячої мордочки

Пакування тостів нагадує кота

Що пишуть в коментарях?

Користувачі з цікавістю відреагували на повідомлення. Проте ціна дуже здивувала декого з українців.

"Так навіть смачніше буде";

"Хліб гарний, але ціна…";

"Вдвічі дорожче, але зате вдвічі

1. красивіший

2. Миліший

3. Та й, мабуть, смачніший!";

"Мабуть, ароматизований запахом кота";

"Головне, щоб був без шерсті", — пишуть в коментарях.

Не лише котики: які ще хлібні вироби продають у "Сільпо"

Варто зауважити, що в офіційному онлайн-каталозі "Сільпо" хлібом у формі кота асортимент незвичайних тостів не обмежується. У супермаркетах представлені ще два варіанти з тематичними назвами — "Зай-тостики" та "Ведме-тостики".

Усі три товари мають однакову вагу та ціну:

"Мур-тостики" — хліб у формі котячої мордочки, 400 г, 99 грн.

— хліб у формі котячої мордочки, 400 г, 99 грн. Зай-тостики" — фігурний хліб із зображенням зайчика, 400 г, 99 грн.

— фігурний хліб із зображенням зайчика, 400 г, 99 грн. "Ведме-тостики" — варіант із зображенням ведмедика, 400 г, 99 грн.

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