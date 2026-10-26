Тунець за 40 грн з "Сільпо" не виправдав очікувань: що не так із консервами (фото, відео)
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У відгуках критикують смак і текстуру, але варто зважати — цей вид консерви має мати дрібну текстуру
Консервований тунець Iberica у "Сільпо" продають зі знижкою 55% – банка коштує 40 грн. Така знижка в межах акції "Цінотижики" привернула увагу покупців, але їхні відгуки не дуже схвальні. Одна з претензій – консистенція, та на неї вказує напис на банці.
Користувачка tanylliaa опублікувала допис про банку тунця за 40 гривень і закликала купувати його в "Сільпо". Вона показала два акційні варіанти: салатного тунця в олії та у власному соку.
Та навіть в додатку ці консерви мають дуже низький рейтинг. Користувачі ж в коментарях та окремих дописах наголошують – взяли і пожалкували. "Я теж якось по акції взяла, але не додивилась, що він подрібнений. Більше ніколи!", – написала користувачка annakotsur.
"Теж повелася на марку Iberica, думала, буде норм. Добре, що взяла на пробу одну банку, яку потім викинула", – поділилася користувачка bober_oksanka.
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"На 99,9% впевнений, що люди, які рекламували цей тунець, не куштували жодного іншого", – написав користувач maksimanom. До допису він додав фото своєї відкритої банки. Є зауваження і до смаку, каже daariikkk на відеовідгуку.
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Чим подрібнений тунець відрізняється від філе
Салатний тунець – це консерви з особливою текстурою: м’ясо в них подрібнене або розділене на волокна. Саме такий формат Iberica показаний у дописах покупців і викликав найбільше зауважень.
За ступенем подрібнення консервований тунець поділяють на три основні категорії:
- Філе / цілі шматочки (Solid / Filet). Це цілі або великі шматки м’яса – найдорожчий і найякісніший варіант.
- Шматочки (Chunks). Рибу помірно нарізають. Такий тунець пасує до пасти, піци та соусів.
- Салатний / подрібнений (Shredded / Grated). М’ясо дрібне або розділене на волокна. Це найдешевший формат. Такий тунець підходить для намазок, бутербродів і швидких салатів.
Подрібнену рибу легко змішати з іншими складниками начинки. Наприклад, її можна додати до відкритих бутербродів з яйцем, огірком і кукурудзою.
Яка буває заливка в консервованому тунці
Консерви також відрізняються середовищем, у якому зберігають рибу. Від нього залежать соковитість, смак і калорійність продукту. Є такі види заливки:
- У власному соку (Al Naturale / in spring water). Рибу консервують у власній рідині, додаючи воду та сіль. У такому тунці мінімум калорій і близько 24 г білка на 100 г. Він підходить для дієтичного та фітнес-харчування.
- В оливковій або соняшниковій олії. У такій заливці м’ясо виходить м’якшим, соковитішим і калорійнішим.
- У соусах або з овочами. До риби додають томатний соус, спеції чи овочеві суміші, зокрема квасолю та кукурудзу.
"Телеграф" раніше порівняв два види сардин з "АТБ". Контрольне зважування показало: у "Своїй Лінії" за ті самі гроші трохи більше риби ніж у "Розумного вибору".