Молочный отдел "АТБ" удивил ценниками: таких цен на масло и сметану давно не было

В еженедельной подборке – продукция "Белоцерковское", "ПростоНаше", SERENADA и "Своя линия" со скидками до 30%

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С 4 по 10 ноября в "АТБ" будут действовать скидки на молочные продукты, сыры и бакалею. Акционные цены распространяются на масло, сметану, молоко, йогурт и другие продукты.

О скидках на продукты в "АТБ" сообщает "Телеграф".

Больше об этом читайте в материале: "В "АТБ" стартовали большие скидки: на каких товарах и продуктах сэкономить"

Помимо молочного ассортимента, в подборку вошли два вида майонеза "Олис" и пицца Passionata.

Сколько стоят масло, сметана и молоко

Масло "Белоцерковское" сладкосливочное Экстра 82% в упаковке весом 180 г будут продавать за 82,90 грн. До скидки оно стоило 113,90 грн, поэтому цену снизили на 27%.

Сметана "ПростоНаше" жирностью 20% в упаковке 300 г будет стоить 49,90 грн вместо 68,60 грн. Скидка на нее также составляет 27%.

Молоко "ПростоНаше" Украинское 2,5% в упаковке 0,87 кг предлагают за 49,90 грн вместо 67,90 грн – на 26% дешевле. Йогурт "Своя линия" весом 0,8 кг обойдется в 48,90 грн вместо 69,90 грн со скидкой 30%.

В "АТБ" скидки охватили молочные продукты, в частности масло, сметану и молоко Источник: Телеграф

Какие сыры продают дешевле

Полутвердый сыр SERENADA Radamer, 150 г, будет стоить 70,90 грн вместо 97,90 грн. На этот товар действует скидка 27%.

Среди других молочных предложений на GoToShop.ua – кисломолочный сыр "День у День" жирностью 0%, 5% или 9% в пачке 180 г за 35,50 грн вместо 44,50 грн. Плавленый сыр "Своя Лінія" жирностью 38%, весом 70 г, предлагают за 16,50 грн вместо 23,90 грн: в перечне есть "Сливочный", "Классический" и "Со вкусом грибов".

В "АТБ" снизили цены на плавленые и полутвердые сыры Источник: Телеграф

Цены на майонез "Оліс" и пиццу Passionata

Майонез "Оліс" Чудовий 50% в упаковке 500 г будут продавать за 61,90 грн вместо 89,70 грн. Скидка составляет 30%.

Майонез "Оліс" Файний 72% того же веса будет стоить 76,90 грн вместо 110,90 грн. Его цену также снизили на 30%.

Пицца Passionata прошутто весом 320 г обойдется в 93,90 грн вместо 134,90 грн. На эту позицию действует скидка 30%.

Напомним, как ранее писал "Телеграф", есть жалко, покупать дорого: в "Сільпо" продают хлеб необычной формы (фото).