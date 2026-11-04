Бюджетна знахідка на випадок блекаутів: в "Аврорі" продають павербанк із величезним бонусом

Не всі оцінили готовність пристрою до роботи одразу після купівлі

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Українка розповіла про павербанк з "Аврори" за 500 грн, який продавали повністю зарядженим. Вона назвала це великою перевагою на випадок непередбаченої ситуації: пристроєм можна користуватися одразу.

Про знахідку користувачка @gd_rini написала у Threads. У коментарях покупці поділилися досвідом використання таких пристроїв під час відключень світла та запитали, у якому стані були акумулятори на момент продажу.

""Аврора", 500 грн. Павербанк продається одразу зарядженим на 100%. Дуже зручно, якщо все пішло взагалі не по плану", – написала @gd_rini.

Повністю заряджений павербанк можна одразу використовувати в непередбаченій ситуації

Що покупці розповіли про павербанки

Користувачка @aleksandrovnalilia розповіла, що купила павербанк одночасно з кумою: обидва пристрої також були заряджені на 100%. @ksushagrnk поділилася досвідом використання протягом року. За її словами, пристрій, куплений рік тому за 299 грн, справно заряджає телефон і планшет.

Ще один покупець розповів, що використовував павербанк для гірлянди під час відключення електроенергії.

"Для гірлянди – взагалі супер. Сьогодні вимкнули світло, його не було 3,5 години, а павербанк розрядився лише на 10%", – розповіла @rinakvit.

В обговоренні розповіли, як живили гірлянду під час відключення світла

Користувачка @crystals033 також купила павербанк і розповіла про умови гарантії. За її словами, вона діє два роки, а для звернення потрібно зберегти чек і коробку.

Покупчиня розповіла про дворічну гарантію на павербанк з "Аврори"

Чому повний заряд викликав запитання

Не всі учасники обговорення вважали показник індикатора перевагою. Користувач @n1.ce написав, що акумулятору шкідливо довго залишатися повністю зарядженим. Коментатор @digtoleks також засумнівався в такому рівні заряду, згадав про зберігання літієвих акумуляторів і запитав, чому пристрій продають повністю зарядженим.

Повний заряд під час купівлі викликав запитання щодо умов зберігання акумуляторів

Для тривалого зберігання LogicPower рекомендує залишати павербанк зарядженим на 50–70%. Виробник радить раз на кілька місяців перевіряти його стан і за потреби підзаряджати: глибоке розряджання може пошкодити елементи акумулятора.

У рекомендаціях з експлуатації також радять не допускати повного розряджання і за можливості підтримувати заряд літій-іонних батарей у діапазоні 20–80%. Для заряджання рекомендують якісні оригінальні кабелі й адаптери: нестабільна напруга від дешевих зарядних пристроїв може призвести до перегрівання.

Потрібно стежити й за температурою, і за станом пристрою. Павербанк не рекомендують заряджати за екстремальних температур або залишати під прямими сонячними променями. Порти й корпус радять регулярно оглядати на наявність механічних пошкоджень.

Як повідомляв "Телеграф", українка показала газовий обігрівач із мережі "Аврора". Він працює від балонів: ним можна обігрівати кімнату та готувати їжу.