Може лежати довго і без холодильника: українців підкорює новий дешевий товар з "Аврори"

Українців приємно вразила ціна новинки

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Мультимаркети "Аврора" продовжують розширювати асортимент бюджетних товарних пропозицій. Так, на полицях з'явилось питне молоко за однією з найнижчих цін на ринку.

Про це розповіла користувачка під ніком nadiiakovtan в соціальній мережі Threads. За її словами, раніше вона такі пропозиції бачила лише в соцмережах.

Жінка показала фото з прилавка з ультрапастеризованим молоком, яке може довго зберігатись навіть без холодильника, в "Аврорі". Ціна одного пакета сягає всього 39 гривень.

"Раніше тільки у Тредс бачила, а сьогодні і у нашій Аврорі побачила нарешті молоко", — написала вона.

Молочна новинка в "Аврорі"

Ціна пакета всього 39 гривень

Що це за молоко?

На сайті ритейлера вказано, що молоко "Молочна Долина" — це натуральне ультрапастеризоване молоко з вмістом жиру 2,5%, та масою 800 грамів в пачці. Воно зберігає природний смак, користь та свіжість. Завдяки сучасній технології ультрапастеризації продукт довше залишається свіжим без використання консервантів, зберігаючи при цьому всі важливі поживні властивості. Продукт ідеально підходить для дітей і дорослих, забезпечуючи організм необхідними білками, кальцієм і вітамінами.

Товар на сайті ритейлера

Раніше "Телеграф" розповідав, що українців здивувала незвична знахідка з "Аврори".