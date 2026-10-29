Не лише зігріє у блекаут. Українців здивувала незвична знахідка з "Аврори" (фото, відео)
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Модель шапки із вбудованим ліхтариком коштує 199 грн
Шапка з ліхтариком стане в пригоді під час холодів і блекауту через російські атаки на енергетику. Вона зігріває, а вбудоване підсвічування залишає руки вільними, коли довкола темно.
На цю незвичну річ звернула увагу авторка @gerasimovaa_vikaa у Threads у магазині "Аврора". Ліхтарик розміщений спереду, на відвороті шапки, тож тримати його в руці не потрібно.
"Шапка з ліхтариком! Оце технології", – написала @gerasimovaa_vikaa.
На фото видно ціну універсальної шапки Shell із LED-підсвічуванням – 199 грн. У ній чотири світлодіоди та три режими освітлення. Знімний світловий модуль працює від двох батарейок CR2032, які входять до комплекту. Шапка складається з 57% акрилу та 43% поліестеру.
Як зігрітися під час блекауту?
Шапка стане в пригоді й у холодній квартирі. Під час блекауту важливо зменшити тепловтрати та зігрівати тіло й одну кімнату. Оберіть найменше приміщення, де щільно зачиняються двері, і перенесіть туди воду, аптечку, павербанки та ліхтарі.
Шпарини під дверима закрийте рушниками або пледами. Одягайте кілька шарів одягу, сухі шкарпетки й укривайтеся ковдрами. Додатково зігрітися допоможе грілка або пляшка з гарячою, але не киплячою водою – у тканинному чохлі.