Не лише зігріє у блекаут. Українців здивувала незвична знахідка з "Аврори" (фото, відео)

Модель шапки із вбудованим ліхтариком коштує 199 грн

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Шапка з ліхтариком стане в пригоді під час холодів і блекауту через російські атаки на енергетику. Вона зігріває, а вбудоване підсвічування залишає руки вільними, коли довкола темно.

На цю незвичну річ звернула увагу авторка @gerasimovaa_vikaa у Threads у магазині "Аврора". Ліхтарик розміщений спереду, на відвороті шапки, тож тримати його в руці не потрібно.

"Шапка з ліхтариком! Оце технології", – написала @gerasimovaa_vikaa.

На фото видно ціну універсальної шапки Shell із LED-підсвічуванням – 199 грн. У ній чотири світлодіоди та три режими освітлення. Знімний світловий модуль працює від двох батарейок CR2032, які входять до комплекту. Шапка складається з 57% акрилу та 43% поліестеру.

Шапка Shell за 199 грн поєднує головний убір і світлодіодний ліхтарик

Як зігрітися під час блекауту?

Шапка стане в пригоді й у холодній квартирі. Під час блекауту важливо зменшити тепловтрати та зігрівати тіло й одну кімнату. Оберіть найменше приміщення, де щільно зачиняються двері, і перенесіть туди воду, аптечку, павербанки та ліхтарі.

Шпарини під дверима закрийте рушниками або пледами. Одягайте кілька шарів одягу, сухі шкарпетки й укривайтеся ковдрами. Додатково зігрітися допоможе грілка або пляшка з гарячою, але не киплячою водою – у тканинному чохлі.