Горішки з "тарганами": гостра новинка з "Аврори" розбурхала українців

Покупці обговорюють смак та гостроту закуски

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Смажений арахіс із сушеними креветками BELFOOD став предметом обговорення після того, як покупчиня розповіла, що знайшла його в "Аврорі". Незвична закуска сподобалася не всім: одні користувачі оцінили її, інші розкритикували зовнішній вигляд і надто гострий смак.

Своєю знахідкою в Threads поділилася українка Євгенія. Під її дописом українці обговорювали свої враження від снеку.

"Нарешті знайшла цю дичину з креветками в "Аврорі"", – написала дівчина, показавши закуску.

Закуску BELFOOD із сушеними креветками обговорюють через смак і зовнішній вигляд

Арахіс BELFOOD із сушеними креветками викликав суперечки покупців

Скільки коштує арахіс із креветками

У банці з червоною кришкою – смажений гострий арахіс із сушеними креветками. У Varus та "Аврорі" продається упаковка вагою 120 г.

На сайті Varus банка коштує 129.00 грн.

У Varus банка гострого арахісу із сушеними креветками коштує 129.00 грн

У "Аврорі" така сама упаковка коштує 119 грн – на 10 гривень дешевше. На сторінці магазину зазначено, що товар доступний для купівлі та є в наявності у 271 магазині.

В "Аврорі" упаковка BELFOOD вагою 120 г на 10 гривень дешевша

Hop Hey також продає цей товар за 119 грн

Чому покупці сперечаються про незвичну закуску

В обговоренні найчастіше скаржаться на гостроту. Користувач @tedddyfit написав, що снек виявився дуже гострим навіть для нього. @o.kirieshich розповіла, що вже куштувала таку закуску і після неї погано почувалася.

"Таке гостре, що дуба можна дати, а арахіс гіркий, ніякий. Викинула", – написала @ppeliukh.

Думки про смак також розділилися. @zh.yaroslav77 продукт не сподобався, а @rim_neren залишився задоволеним покупкою.

Покупці розійшлися в думках щодо смаку й гостроти закуски

Зовнішній вигляд арахісу також став приводом для жартів. @man_in_ua порівняв креветку серед горіхів із тарганом, а @oleksandrkocubovic пожартував, що банку варто залишити на ядерну зиму.

Користувач @antoniosrishon назвав снек варіантом на кілька дегустацій: за його словами, перші два-три рази смачно, а потім враження вже не те.

Незвичне поєднання арахісу та креветок викликало жарти в обговоренні

Як повідомляв "Телеграф", у магазині "Аврора" помітили незвичний товар, який поєднує предмет одягу та ліхтарик. Детальніше про знахідку в магазині.