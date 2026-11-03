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Горішки з "тарганами": гостра новинка з "Аврори" розбурхала українців

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Незвичайні ласощі стали приводом для суперечок Новина оновлена 03 листопада 2026, 11:36
Незвичайні ласощі стали приводом для суперечок. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Покупці обговорюють смак та гостроту закуски

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Смажений арахіс із сушеними креветками BELFOOD став предметом обговорення після того, як покупчиня розповіла, що знайшла його в "Аврорі". Незвична закуска сподобалася не всім: одні користувачі оцінили її, інші розкритикували зовнішній вигляд і надто гострий смак.

Своєю знахідкою в Threads поділилася українка Євгенія. Під її дописом українці обговорювали свої враження від снеку.

"Нарешті знайшла цю дичину з креветками в "Аврорі"", – написала дівчина, показавши закуску.

Відкрита металева банка зі смаженим арахісом і сушеними креветками, поруч лежить червона кришка
Закуску BELFOOD із сушеними креветками обговорюють через смак і зовнішній вигляд
Рука тримає банку BELFOOD зі смаженим гострим арахісом і сушеними креветками над дерев’яним столом
Арахіс BELFOOD із сушеними креветками викликав суперечки покупців

Скільки коштує арахіс із креветками

У банці з червоною кришкою – смажений гострий арахіс із сушеними креветками. У Varus та "Аврорі" продається упаковка вагою 120 г.

На сайті Varus банка коштує 129.00 грн.

Картка товару Varus із банкою арахісу BELFOOD із сушеними креветками вагою 120 г і ціною 129.00 грн
У Varus банка гострого арахісу із сушеними креветками коштує 129.00 грн

У "Аврорі" така сама упаковка коштує 119 грн – на 10 гривень дешевше. На сторінці магазину зазначено, що товар доступний для купівлі та є в наявності у 271 магазині.

Картка арахісу BELFOOD із креветками на сайті "Аврори" з ціною 119 грн і позначкою про наявність
В "Аврорі" упаковка BELFOOD вагою 120 г на 10 гривень дешевша
Hop Hey також продає цей товар за 119 грн
Hop Hey також продає цей товар за 119 грн

Чому покупці сперечаються про незвичну закуску

В обговоренні найчастіше скаржаться на гостроту. Користувач @tedddyfit написав, що снек виявився дуже гострим навіть для нього. @o.kirieshich розповіла, що вже куштувала таку закуску і після неї погано почувалася.

"Таке гостре, що дуба можна дати, а арахіс гіркий, ніякий. Викинула", – написала @ppeliukh.

Думки про смак також розділилися. @zh.yaroslav77 продукт не сподобався, а @rim_neren залишився задоволеним покупкою.

Коментарі в Threads про смак гострого арахісу з креветками та відповідь акаунта belfood_ukraine
Покупці розійшлися в думках щодо смаку й гостроти закуски

Зовнішній вигляд арахісу також став приводом для жартів. @man_in_ua порівняв креветку серед горіхів із тарганом, а @oleksandrkocubovic пожартував, що банку варто залишити на ядерну зиму.

Користувач @antoniosrishon назвав снек варіантом на кілька дегустацій: за його словами, перші два-три рази смачно, а потім враження вже не те.

Коментарі користувачів Threads із жартами про зовнішній вигляд закуски та скаргами на гіркоту й гостроту
Незвичне поєднання арахісу та креветок викликало жарти в обговоренні

Як повідомляв "Телеграф", у магазині "Аврора" помітили незвичний товар, який поєднує предмет одягу та ліхтарик. Детальніше про знахідку в магазині.

Теги:
#Аврора #Креветки #Арахіс #Threads #Варус