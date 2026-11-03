Геловін минув, а знижки залишились: в "Аврорі" розпродають солодкі смаколики

Льодяники пропонують від 7 грн, а тематичні набори цукерок – від 31 грн

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В "Аврорі" після Геловіну триває розпродаж тематичних солодощів зі знижками до 60%. Акція діє з 2 до 8 листопада та охоплює льодяники, желейні й жувальні цукерки, драже та солодкі набори.

Про акцію повідомила користувачка Threads @tanyalutsyk. Вона показала пакети геловінських солодощів і цукерки в сітках з оформленням у вигляді гарбузів.

"З 02.11 по 08.11 в Аврорі знижки до -60% на геловінські солодощі", – написала @tanyalutsyk.

В "Аврорі" геловінські солодощі продають зі знижками до 8 листопада

Льодяники та драже за 7–9 грн

Серед найдешевших пропозицій у добірці "Страшвечір" – льодяник на паличці "Хеловін" вагою 30 г. Його ціну знизили з 17 до 7 грн, а позначена знижка становить 59%. Стільки ж коштує льодяник "Деко Сваіп око": замість 17 грн – 7 грн.

За 9 грн замість 15 грн продають драже в какао-порошку "Деко Арахіс Какао-мумія" вагою 50 г. Таку саму ціну встановили на льодяник Roks Dolce picture вагою 24 г, який до знижки коштував 15 грн. Набір карамельок Roks "Мікро Хелловін" вагою 120 г подешевшав із 49 до 32 грн.

Цукерки в гарбузах, сітках і страшних пакованнях

Набір цукерок із кондитерської глазурі в помаранчевому пакеті Halloween balls пропонують за 31 грн замість 55 грн. Два набори Sorini – Halloween і Pumpkins – коштують по 44 грн замість 89 грн. На кожен із них зазначена знижка 51%.

Желейні цукерки ULKER Yupo "Вампірські зуби" вагою 80 г продають за 16 грн замість 27 грн. Цукерки The Gommy's Factory у тематичних пакованнях із монстрами подешевшали з 52 до 24 грн. Більший набір жувальних цукерок Becky's Halloween skull у місткості у формі черепа коштує 162 грн замість 249 грн.

Серед акційних пропозицій – набори Sorini та желейні "Вампірські зуби"

Ще один набір Sorini – Happy Halloween – пропонують за 52 грн замість 89 грн. Жувальні цукерки Becky's Spooky Houses мікс коштують 49 грн замість 79 грн. Серед солодощів є й жувальна гумка Becky's у мініавтоматах "Єдиноріг" та "Динозавр": кожен із цих варіантів подешевшав зі 149 до 102 грн.

Знижки поширюються на цукерки й жувальну гумку в мініавтоматах

Тематичні набори з льодяниками та вафлями

Набір льодяників Becky's Zombie fingers зі смаком яблука вагою 144 г продають за 55 грн замість 88 грн. Вони мають форму зелених пальців із рожевими нігтями. Набір Becky's Creepy зі смаками полуниці та яблука коштує 53 грн замість 88 грн, а всередині – льодяники у формі кісток і долонь.

Вафельні цукерки PERGALE Halloween у чорному пакеті із зеленим написом пропонують за 49 грн замість 79 грн. Набір солодощів Becky's Spooky Shape mix, у якому 15 штук, подешевшав із 88 до 59 грн. На ці дві пропозиції позначені знижки 38% та 33% відповідно.

Тематичні льодяники та вафельні цукерки також потрапили до розпродажу

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", може лежати довго і без холодильника: українців підкорює новий дешевий товар з "Аврори".