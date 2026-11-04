Бюджетная находка на случай блэкаутов: в "Авроре" продают павербанк с огромным бонусом

Готовность устройства к работе сразу после покупки оценили не все

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Украинка рассказала о павербанке из "Авроры" за 500 грн, который продавался полностью заряженным. Она назвала это большим преимуществом на случай непредвиденной ситуации: устройством можно пользоваться сразу.

О находке пользовательница @gd_rini написала в Threads. В комментариях покупатели поделились опытом использования таких устройств во время отключений света и спросили, в каком состоянии аккумуляторы к моменту продажи.

""Аврора", 500 грн. Павербанк продается сразу заряженным на 100%. Очень удобно, если все пошло совсем не по плану", – написала @gd_rini.

Полностью заряженный павербанк можно сразу использовать в непредвиденной ситуации

Что покупатели рассказали о павербанках

Пользовательница @aleksandrovnalilia рассказала, что купила павербанк одновременно с кумой: оба устройства тоже были заряжены на 100%. @ksushagrnk поделилась опытом использования в течение года. По ее словам, устройство, купленное год назад за 299 грн, исправно заряжает телефон и планшет.

Еще один покупатель рассказал, что использовал павербанк для гирлянды во время отключения электричества.

"Мне для гирлянды – вообще супер. Сегодня выключили свет, его не было 3,5 часа, а павербанк разрядился всего на 10%", – рассказала @rinakvit.

В обсуждении рассказали, как запитывали гирлянду во время отключения света

Пользовательница @crystals033 тоже купила павербанк и рассказала об условиях гарантии. По ее словам, она действует два года, а для обращения нужно сохранить чек и коробку.

Покупательница рассказала о двухлетней гарантии на павербанк из "Авроры"

Почему полный заряд вызвал вопросы

Не все участники обсуждения сочли показание индикатора преимуществом. Пользователь @n1.ce написал, что аккумулятору вредно долго оставаться полностью заряженным. Комментатор @digtoleks тоже усомнился в таком уровне заряда, упомянул хранение литиевых аккумуляторов и спросил, почему устройство продают полностью заряженным.

Полный заряд при покупке вызвал вопросы об условиях хранения аккумуляторов

Для длительного хранения LogicPower рекомендует оставлять павербанк заряженным на 50–70%. Производитель советует раз в несколько месяцев проверять его состояние и при необходимости подзаряжать: глубокий разряд может повредить ячейки аккумулятора.

В рекомендациях по эксплуатации также советуют не допускать полного разряда и по возможности поддерживать заряд литий-ионных батарей в диапазоне 20–80%. Для зарядки рекомендуют качественные оригинальные кабели и адаптеры: нестабильное напряжение от дешевых зарядных устройств может привести к перегреву.

Следить нужно и за температурой, и за состоянием устройства. Павербанк не рекомендуют заряжать при экстремальных температурах или оставлять под прямыми солнечными лучами. Порты и корпус советуют регулярно осматривать на предмет механических повреждений.

Как сообщал "Телеграф", украинка показала газовый обогреватель из сети "Аврора". Он работает от баллонов: им можно обогревать комнату и готовить еду.