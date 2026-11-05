Як користуватися туалетом під час відключень: українка поділилася своїм досвідом

Учасниця обговорення розповіла про ручне змивання, а на випадок зупинки каналізації є варіанти без підключення до мережі

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Під час відключень води домашнім туалетом можна користуватися, змиваючи вручну. Про це розповіла учасниця обговорення перебоїв із водопостачанням у Києві. За її досвідом, п’ятилітрової пляшки вистачає на один-два зливи.

Користувачка cherry.lolly.lost написала про це в обговоренні у Threads. Вона відповіла artem_modnychaye, який прийшов до київської кав’ярні справити нужду, побачив чергу з шести людей до туалету й дізнався, що там теж закінчилася вода.

Обговорення перебоїв із водою в Києві переросло в обмін досвідом ручного зливу

Як змивати вручну

Жінка порадила купити п’ять літрів води в найближчому магазині й сходити до туалету вдома. За її словами, воду можна налити прямо в унітаз або в бачок.

"Вам просто потрібно зімітувати дію, яку за вас виконує унітаз. П’яти літрів вистачає на один-два рази", – написала cherry.lolly.lost.

Інша учасниця обговорення, kolesniksvitlana1981, заперечила: на її думку, якщо насоси зупиняться, ручний злив призведе до накопичення відходів у трубах. У відповідь cherry.lolly.lost розповіла про власний досвід: минулої зими вона два місяці прожила в будинку без водопостачання. Мешканці користувалися таким способом, а стічних вод після миття, прання та інших побутових потреб вистачало, щоб відводити відходи. Вона також наголосила, що категорично не можна викидати сміття в каналізацію.

Як у Києві підготували каналізацію до відключень

Про роботу столичної каналізації під час відключень електроенергії розповів заступник генерального директора "Київводоканалу" Сергій Горкуценко. В інтерв’ю, опублікованому 12 жовтня 2026 року, він пояснив, що систему перебудували: стоки з житлових будинків відводяться незалежно від наявності світла. Каналізація продовжувала працювати навіть під час останніх атак, коли електроенергії не було дві доби.

"Не буде води – воду ви принесете в баклажці, приїде водовозка. Не буде каналізації – через три дні буде епідеміологічна катастрофа", – пояснив Горкуценко.

Тому підприємство зробило водовідведення головним пріоритетом підготовки. Безперебійне подавання води до кранів воно гарантувати не може, але обіцяє забезпечити місто питною водою за будь-якого сценарію.

Чим замінити туалет, якщо каналізація зупинилася

Якщо каналізація не працює, "Телеграф" описав тимчасовий туалет зі звичайного відра та міцного поліетиленового пакета. На дно кладуть матеріал, що поглинає вологу, наприклад наповнювач для котячого туалету. Після використання пакет зав’язують і викидають у контейнер для побутових відходів.

Для такого туалету знадобляться відро з кришкою, запас сміттєвих пакетів, туалетний папір, вологі серветки та дезінфекційні засоби. Вода для зливу не потрібна, а стоки не потрапляють у каналізаційну мережу.

Ще один варіант – переносний біотуалет, який не потребує підключення до водопроводу й каналізації. Прості моделі лише збирають відходи й коштують від 250 до 1000 гривень. Пристрої зі спеціальними хімічними засобами для розкладання вмісту резервуара коштуватимуть приблизно 2000–5000 гривень.