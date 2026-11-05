Как пользоваться туалетом во время отключений: украинка поделилась своим опытом

Участница обсуждения рассказала о ручном смыве, а для случаев остановки канализации есть варианты без подключения к сети

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Во время отключений воды домашним туалетом можно пользоваться, смывая вручную. Об этом рассказала участница обсуждения перебоев с водоснабжением в Киеве. По её опыту, пятилитровой бутылки хватает на один-два смыва.

Пользовательница cherry.lolly.lost написала об этом в обсуждении в Threads. Она ответила artem_modnychaye, который пришёл в киевскую кофейню справить нужду, увидел очередь из шести человек в туалет и узнал, что там тоже закончилась вода.

Обсуждение перебоев с водой в Киеве переросло в обмен опытом ручного смыва

Как смывать вручную

Женщина посоветовала купить пять литров воды в ближайшем магазине и сходить в туалет дома. По её словам, воду можно налить прямо в унитаз или в бачок.

"Вам просто нужно сымитировать действие, которое делает за вас унитаз. Пяти литров хватает на один-два раза", – написала cherry.lolly.lost.

Другая участница обсуждения, kolesniksvitlana1981, возразила: по её мнению, если насосы остановятся, ручной смыв приведёт к скоплению отходов в трубах. В ответ cherry.lolly.lost рассказала о собственном опыте: прошлой зимой она два месяца прожила в доме без водоснабжения. Жильцы пользовались таким способом, а стоков после мытья, стирки и других бытовых нужд хватало, чтобы отводить отходы. Она также подчеркнула, что выбрасывать мусор в канализацию категорически нельзя.

Как в Киеве подготовили канализацию к отключениям

О работе столичной канализации при отключении электричества рассказал заместитель генерального директора "Киевводоканала" Сергей Горкуценко. В интервью, опубликованном 12 октября 2026 года, он объяснил, что систему перестроили: стоки из жилых домов отводятся независимо от наличия света. Канализация продолжала работать даже во время последних атак, когда электричества не было двое суток.

"Не будет воды – воду вы принесете в баклажке, приедет водовозка. Не будет канализации – через три дня будет эпидемиологическая катастрофа", – объяснил Горкуценко.

Поэтому предприятие сделало водоотведение главным приоритетом подготовки. Бесперебойную подачу воды в краны оно гарантировать не может, но обещает обеспечить город питьевой водой при любом сценарии.

Чем заменить туалет, если канализация остановилась

Если канализация не работает, "Телеграф" описал временный туалет из обычного ведра и прочного полиэтиленового пакета. На дно кладут впитывающий материал, например наполнитель для кошачьего туалета. После использования пакет завязывают и выбрасывают в бак для бытовых отходов.

Для такого туалета понадобятся ведро с крышкой, запас мусорных пакетов, туалетная бумага, влажные салфетки и дезинфицирующие средства. Вода для смыва не нужна, а стоки не попадают в канализационную сеть.

Ещё один вариант – переносной биотуалет, которому не требуется подключение к водопроводу и канализации. Простые модели только собирают отходы и стоят от 250 до 1000 гривен. Устройства со специальными химическими средствами для разложения содержимого резервуара обойдутся примерно в 2000–5000 гривен.