Як пережити зиму без води та каналізації: українцям запропонували незамінний гаджет
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Цей пристрій заощаджує воду у квартирі під час відключень
Українці вже почали готуватися до зими, яка обіцяє бути дуже тяжкою. Багато хто вже закуповує дрова та зарядні станції. Але виникає питання: як обійтися в багатоквартирному будинку без води та каналізації.
І якщо питну воду можна купити в супермаркеті, то із вбиральнею усе набагато складніше. Але й тут є рішення. Українка Наталія Овсійчук показала свого "друга" у Threads.
"Знайомтесь, це мій друг. Коли немає води (а у нас зараз немає світла тож і води) біотуалет врятує", – написала вона.
Інтернет-користувачка розповіла, що схожий туалет раніше брала з собою на відпочинок з наметами, а потім його продала.
Після прильоту "Шахедів" у будинок, довелося переїхати у квартиру, де знову стикнулася з відсутністю води. Саме тоді такий біотуалет купили знову.
"Чесно, незамінна штука. 5-10 л води – у верхній бак для змиву, спецрідина, і вистачає до 6-7 днів на 3 людей без зливу нижнього бака", – розповіла авторка публікації.
Вона пояснила, що за підсумками стоки все одно доводиться зливати в унітаз. Але якщо для звичайного унітаза потрібно 5 літрів води для змивання після одного випорожнення, то для біо тієї ж кількості води вистачає на 20-40 разів і ще 5 літрів в унітаз, щоб це змити.
Раніше ми розбирали, яку техніку краще вибрати: інвертор чи зарядну станцію. Головна різниця — у концепції та запасі за потужністю.