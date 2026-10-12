Без води та каналізації? Чому найгірший сценарій для Києва вважають малоймовірним

На нижніх поверхах проблеми можуть початися першими

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В Україні можуть запровадити графіки подачі води під час тривалих блекаутів, а зупинка каналізації, за попередженням "Київводоканалу", загрожує епідеміологічною катастрофою вже за три дні. Втім, експерт вважає такий сценарій малоймовірним.

"Телеграф" з'ясовував, чи можуть українці взагалі залишитися без води через відключення світла, що станеться, якщо зупиняться стоки, та наскільки реальні найгірші прогнози.

"Графіки води будуть": що сказали в асоціації водоканалів

Директор асоціації "Укрводоканалекологія" Олександр Шкінь заявив, що тривалі відключення світла можуть змусити водоканали перейти на графіки подачі води.

"Графіки води будуть, бо це пов'язано з підвозом пального й зупинками генераторів. Розподілена енергетика не може працювати постійно", — каже Шкінь.

За його словами, у більшості міст вода з'являтиметься приблизно раз на добу на кілька годин. Автономні джерела живлення подають її в мережу, але підняти на верхні поверхи багатоповерхівок можуть не потягнути. Завдання таке: щоб у людей була вода щонайменше для пиття, а частково й для санітарно-гігієнічних потреб. Київ експерт радить розглядати окремо через потужні джерела води та насосні станції.

Олександр Шкінь

Кілька годин світла — кілька годин води: за яких умов Київ перейде на розклад

Про те, коли графіки стануть реальністю саме в столиці, підприємець і віцепрезидент Української водної асоціації Артем Шира розповів в ексклюзивному коментарі "Телеграфу".

"Лише якщо буде майже повний блекаут. Якщо у квартирі є електрика хоча б чотири-вісім годин на день, насосні станції, найімовірніше, заживлять як інфраструктуру першої потреби", — зазначає Шира.

За майже повного блекауту станції працюватимуть на генераторах, але не цілодобово, а кілька годин на добу. "Тобто з водою проблем немає, є проблема з електрикою", — підкреслює експерт.

Про нинішні перебої з водою Шира говорить окремо. "Зараз воду тимчасово вимикають не через нестачу електрики, а тому, що вибили підстанцію, яка живить насоси. Потім її відновлюють, і все працює", — пояснює він.

Артем Шира

Баклажка, водовозка і схема "Київводоканалу": як виглядатиме вода за розкладом

Заступник генерального директора "Київводоканалу" Сергій Горкуценко розповів, як підприємство діятиме під час тривалих відключень. Подачу води в крани водоканал гарантувати не може, але обіцяє, що питна вода в місті буде за будь-якого сценарію. Схема проста:

Світла немає: насоси зупиняють, а воду утримують у мережах. Електрику повернули: вода швидко надходить у будинки. Блекаут затягується: питну воду підвозять водовозами.

Отже, кілька годин світла на добу означатимуть кілька годин води в кранах.

Сергій Горкуценко

Генератори є, а чи вистачить пального: що відомо про техніку

Шира впевнений, що технічно подати воду в блекаут нескладно. "Це просто — генератор на насосній станції працює, і все чудово. Наскільки я знаю, генератори вже встановлені майже повсюди. Питання лише в підвозі пального", — каже експерт. Про минулу зиму він згадує так: "Ми пройшли її навіть за блекаутів на генераторах".

Дійсно, малі та середні водопровідні й каналізаційні об'єкти Києва вже мають резервне живлення. Загальна потужність їхніх генераторів, за даними підприємства, — близько 27 МВт. До кінця 2026 року на найважливіших і найенергоємніших об'єктах планують запустити ще близько 40 МВт нових потужностей. Однак розслідувачі проєкту "Наші гроші" встановили, що резервні генератори для 13 насосних станцій у різних частинах міста надійдуть лише наприкінці опалювального сезону.

Чи справді Києву загрожує епідемія і що станеться, якщо стоки зупиняться

Артем Шира також прокоментував попередження Сергія Горкуценка про те, що зупинка каналізації може призвести до епідеміологічної катастрофи вже за три дні. На думку експерта, повне припинення роботи каналізаційної системи Києва практично неможливе, а найгіршим сценарієм можуть стати локальні перебої на окремих насосних станціях.

"Каналізація в Києві зупинитися майже не може. Найгірше, що може статися, — ми скидатимемо в Дніпро неочищені стоки, а люди цього навіть не помітять. Можливі локальні тимчасові проблеми, якщо виб'ють невелику каналізаційну насосну станцію, але навряд чи це вигідна ціль для ворога", — зазначив Шира.

При цьому у випадку, якщо каналізація зупиниться, а вода в кранах залишиться, найбільше постраждають мешканці нижніх поверхів. Водночас на верхніх поверхах вода може зникнути першою через падіння тиску в системі.

"Якщо вода є, а каналізація не працює, на перших поверхах із туалету почне витікати вода. Водоканал, найпевніше, відреагує досить швидко й не допустить цього", — каже Шира.

Якщо ж воду вимикають у тих самих будинках, переповнення стоків не буде. Точних термінів, за які проблеми з'являться на нижніх поверхах, експерти не називають.

Чи є запас потужності: що відомо про резервне живлення каналізаційних станцій

За словами директор "Інституту міста" Олександра Сергієнка, усі три десятки каналізаційних насосних станцій Києва мають резервні джерела живлення: у разі відключення автоматично запускаються генератори, є запаси дизельного пального.

А Бортницька станція аерації входить до Плану стійкості Києва. На ній, за даними Мінвідновлення, проводять заходи з резервування джерел живлення та фізичного захисту. Хоча скільки годин працюватимуть генератори на каналізаційних станціях без підвезення пального, експерти не уточнили.

Зупинку каналізації для Києва Шира вважає неможливою, у найгіршому разі — тимчасовою в окремих районах. Водночас він нагадує: кожен має дотримуватися звичайних правил санітарії та гігієни.

Так що поки що графіки подачі води в Києві залишаються можливим сценарієм, а не оголошеним рішенням. Проте за тривалих знеструмлень водоканалу доведеться покладатися на генератори, запаси пального та підвезення питної води. А здатність каналізації працювати без світла залежатиме від того, наскільки надійно захищені й забезпечені резервним живленням її насосні станції.

Нагадаємо, масштабні відключення світла, до яких привели російські атаки на енергосистему, не пов’язані з нестачею електроенергії в системі. Однак, якщо найближчим часом не вжити необхідних заходів, то зима в столиці може виявитися важкою, оскільки це головна мета Путіна на цей момент.