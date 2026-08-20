До 200 літрів на добу в каналізацію: як перевірити, чи не підтікає ваш унітаз за 1 хвилину
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Копійчаний спосіб допоможе знайти витік за лічені хвилини
Невидима поломка у сантехніці може непомітно витягувати гроші з вашої кишені. Протікання бачка — це "тихий вбивця" бюджету.
Про це розповів " Телеграфу" інженер кафедри теплотехніки КНУСА Ігор Козячина. За його словами, витік у бачку може зливати у каналізацію від 50 до 200 літрів на добу.
Протікання бачка зливає від 50 до 200 літрів на добу.
Поломки: Найчастіше дубіє запірна манжета (груша) на зливному механізмі, або виходить з ладу впускний клапан (поплавок не перекриває воду, і вона тече через трубку переливу).
Зазначимо, таке протікання обійдеться господареві житла в копійчину. Наприклад, в Умані (Черкаська область) після підвищення тарифів за воду та водовідведення доведеться платити 157,32 грн за кубометр (1000 літрів).
При витоку 50 літрів на добу це обійдеться:
- За день: 50 л = 0,05 кубометра — 7,87 грн
- За місяць (30 днів): 1500 л = 1,5 — 235,98 грн
- За рік: 18 250 л = 18,25 — 2 871,09 грн
При витоку 200 літрів на добу:
- За добу: 200 л = 0,2 — 31,46 грн
- За місяць (30 днів): 6 000 л = 6 — 943,92 грн
- За рік: 73 000 л = 73 — 11 484,36 грн
Козячина зазначив, що витік води із бачка легко перевірити. Для цього достатньо капнути в бачок харчовий барвник і не змивати. Якщо вода в унітазі забарвилася — у системі є прихований витік, який треба усувати.
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