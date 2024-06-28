Для будь-якого гаманця: скільки коштує подобова оренда квартири в Одесі (фото)

Є дешеві варіанти, а також помешкання з генератором та укриттям

В Україні зараз дуже сприятлива погода для відпочинку біля моря. Тому люди їдуть в Одесу, аби набратися сил перед осінню, подихати морським повітрям та забути про буденні сірі дні. Але мало хто знає, скільки в кінці червня коштує житло в курортному місті.

Для цього "Телеграф" промоніторив популярні ресурси, які надають послуги оренди житла, на кшталт, OLX.

Так, на сайті Doba.ua подобова квартира в центрі вартує близько 1000 грн. Власники обіцяють комфортні умови для проживання. Тобто за 7 ночей проживання доведеться заплатити близько 7000 тис. грн, а за два тижні відпочинку — 14 000 тис. грн. У будинку цілодобова охорона, відеоспостереження та платний підземний паркінг. А також Wi-fi. Море за 15 хвилин ходьби. Поряд із будинком проходять маршрути на пляжі Ланжерон, Відрада, Аркадія тощо.

Квартири біля моря в Одесі

Більш комфортні умови біля моря можуть обійтися вам у 1600 грн за добу.

Є й інші варіанти. Орендарі пропонують більш дешеві варіанти, але з менш комфортними умовами. Ціна такої квартири за добу становить від 650 грн. Квартира знаходиться недалеко від пляжу "Аркадія", поруч прекрасний ринок, супермаркет, бювет. Передбачає проживання 2 осіб, можливе додаткове місце, квартира світла, в хорошому стані. Є бойлер, Wi-Fi, новий 2-х камерний холодильник. Двоспальне ліжко.

Квартири з та укриттям в Одесі

До речі, на інших сайтах, де можна винайняти житло, пропонують квартири з доступом до укриття, що дуже актуально в умовах війни. Ціна такої квартири за добу вартує від 1200 тис.грн.

Квартири з генератором в Одесі

Також є варіанти, де в помешканні є генератор на випадок відключень світла. Ціна 3000 тис. грн.

Як повідомлялося раніше, у Києві цього року пляжний сезон не розпочнеться. Столична влада своєю чергою наполегливо рекомендує людям утриматися від відвідувань пляжів та відпочинкових зон.