В Одесі відкрився перший пляж, але є обмеження: скільки зон для купання буде влітку (фото)

Пляжний сезон у місті стартував

В Одесі попри третій рік повномасштабної війни відкривають купальний сезон. У суботу, 8 червня, відкрилася перша зона для купання — пляж "Калетон". Загалом в обласному центрі та районі планують відкрити близько 20 пляжів.

"Підписано спільний з Командувачем оперативного стратегічного угрупування військ "Одеса" наказ про доступ людей до моря. Сьогодні перша відкрита зона — пляж "Калетон" в Одесі", — повідомив у Telegram голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він додав, що це лише початок, і в міру проведення перевірок відкриватиметься дедалі більше зон для купання. Влада розраховує відкрити близько 20 пляжів в Одесі та районі та одну лагуну в Ізмаїльському районі.

Кіпер нагадав правила безпеки. Так, під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів – перебування людей біля моря заборонено.

Зазначимо, пляж "Калетон" розташований на приморському схилі Французького бульвару в провулку Шампанського. Він розташований у тихій бухті Одеської затоки, далеко від суєти туристичної Аркадії.

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