Для любого кошелька: сколько стоит посуточная аренда квартиры в Одессе (фото)

Есть дешевые варианты, а также помещения с генератором и укрытием

В Украине сейчас очень благоприятная погода для отдыха у моря. Поэтому люди едут в Одессу, чтобы набраться сил перед осенью, подышать морским воздухом и забыть о будних серых днях. Но не все знают, сколько в конце июня стоит жилье в курортном городе.

Для этого "Телеграф" промониторил популярные ресурсы, предоставляющие услуги аренды жилья, вроде OLX.

Так, на сайте Doba.ua посуточная квартира в центре стоит около 1000 грн. Владельцы обещают комфортные условия проживания. То есть, за 7 ночей проживание придется заплатить около 7000 тыс. грн, а за две недели отдыха — 14 000 тыс. грн. В доме круглосуточная охрана, видеонаблюдение и платный подземный паркинг. А также Wi-Fi. Море в 15 минутах ходьбы. Рядом с домом проходят маршруты на пляже Ланжерон, Отрада, Аркадия и т.д.

Квартиры у моря в Одессе.

Более комфортные условия у моря могут обойтись вам в 1600 грн в сутки.

Есть и другие варианты. Арендаторы предлагают более дешевые варианты, но с менее комфортными условиями. Цена такой квартиры в сутки составляет от 650 грн. Квартира находится недалеко от пляжа "Аркадия", рядом прекрасный рынок, супермаркет, бювет. Предусматривает проживание 2 человек, возможно дополнительное место, квартира светлая, в хорошем состоянии. Есть бойлер, Wi-Fi, новый 2-х камерный холодильник. Двуспальная кровать.

Квартиры с и укрытием в Одессе.

Кстати, на других сайтах, где можно снять жилье, предлагают квартиры с доступом к укрытию, что очень актуально в условиях войны. Цена такой квартиры в сутки стоит от 1200 тыс.грн.

Квартиры с генератором в Одессе.

Также есть варианты, где в доме есть генератор на случай отключений света. Цена: 3000 тыс. грн.

Как сообщалось ранее, в Киеве в этом году пляжный сезон не начнется. Столичная власть в свою очередь настоятельно рекомендует людям воздержаться от посещений пляжей и зон отдыха.