Ідеальна для купання: температура води у морі на узбережжі Одеси тішить відпочивальників

Погода також сприятлива для пляжного відпочинку

Одеса вже зустрічає літній сезон та відпочивальників, попри російські обстріли та жорстоку війну. І зустрічає теплим морем та спекотною погодою.

Аж так найближчими днями містяни та гості Одеси зможуть насолодитись морем, температура якого буде перевищувати +22 градуси. Про це інформує портал seatemperature.net.

Зазначається, що температура води у морі в діапазоні 22-26 градуси є найбільш сприятливою для купання у спекотні дні.

Температура в Одесі зараз становить 22,6 градуса

Тож, у понеділок, 24 червня, вода прогріється до +22,6 градуса. У вівторок, 25 червня, варто очікувати позначку +22,8 градуса. А в середу, 26 червня, вода у Чорному морі на узбережжі Одеси прогріється до +23,1 градуса.

Зауважимо, що погода у ці дні також радувати відпочивальників. Адже вівторок, 25 червня, порадує сонячною погодою з температурою повітря вдень до +29, а вночі при +16 відчуватиметься літня прохолода.

Також у середу, 26 червня, очікується до +29 вдень і до +18 вночі.

Опадів найближчими днями в Одесі не очікується, а вітер буде прохолодним зі швидкістю від 5 до 12 м/с.

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