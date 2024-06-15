У Запоріжжі прийняли важливе рішення щодо цього річного пляжного сезону

Все заради безпеки

В Україні наразі пляжний сезон тільки набирає обертів, особливо в Одесі, але це не стосується Запоріжжя та області. Адже на цій території заборонили відвідувати будь-які водойми.

Про це повідомила Запорізька міська рада. Таке рішення прийнято через постійну загрозу ракетного обстрілу росіян.

"Відповідно до Рішення Ради оборони Запорізької області №186 від 23 травня 2024 року, заборонено відвідування місць масового відпочинку на водних обʼєктах та виходи в акваторію річки Дніпро на маломірних суднах: надувних, моторних, вітрильних човнах, байдарках, каяках тощо", — йдеться у повідомлені.

Зокрема, не можна відвідувати будь-які:

пляжі;

річки;

озера;

канали і т.д.

Нагадаємо, що експерт розповів, чому від відпочинку біля моря в Одесі краще відмовитись. Адже російські окупанти можуть знову обстріляти місто ракетами із касетною бойовою частиною. Удар може бути нанесений по прогулянковій зоні.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядають пляжі окупованого росіянами Бердянська зараз. Попри чудову погоду там мало відпочиваючих. Також легендарний курорт Кирилівка під окупацією росіян наразі теж не процвітає, а навіть навпаки.