Чи розпочнеться у Києві пляжний сезон: у КМДА дали відповідь

Влада столиці просить людей потурбуватися про власну безпеку

Цього літа мешканці та гості Києва не зможуть відпочити на пляжах столиці та скупатися у місцевих водоймах. Справа в тому, що масове скупчення людей може завадити їх безперешкодному доступу до укриттів і сховищ під час повітряної тривоги.

Столична влада наполегливо рекомендує людям утриматися від відвідувань пляжів та зон відпочинку. Про це повідомили у прес-службі КМДА.

Стало відомо про те, що в Києві не планують офіційно відкривати пляжний сезон, а городянам рекомендують утриматися від відвідування пляжів з міркувань безпеки.

Відповідне рішення ухвалила Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

Як і попередні два роки, громадянам не рекомендують відвідувати пляжі та зони відпочинку, щоб уникнути масового скупчення людей, що завадить їх безперешкодному доступу до укриттів і сховищ під час повітряної тривоги.

Разом із тим, фахівці виконуватимуть сезонні роботи, необхідні для підтримки порядку та санітарії на пляжних територіях і зонах відпочинку: обслуговуватимуть інженерні мережі, прибиратимуть і здійснюватимуть санітарну обробку територій, тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Києві озеро Синє, що обмеліло, зібралися "воскресати" за величезні гроші з бюджету. Насамперед, тут планують провести розчищення водойми, а потім уже зайнятися облагородженням території.