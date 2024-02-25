"Росії довіряти не можна": Зеленський розповів, чи запросять РФ на саміт миру

Перший саміт миру має відбутися навесні

На другий саміт миру щодо реалізації української "Формули миру" можуть бути запрошені представники Росії. Їм буде надано документ із пропозиціями.

Про це під час пресконференції заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, наша держава має посилювати свої позиції не лише на полі бою, а й на дипломатичному рівні.

"Ми не хочемо, щоб нам нав'язували будь-які формати перемовин, будь-які формули миру. Ініціатива може йти тільки від України", — підкреслив глава держави.

Він зазначив, що сьогодні Україна дійшла до моменту проведення першого саміту в рамках реалізації української "Формули миру". За словами Зеленського, цей саміт буде інаугураційним. Він висловив сподівання, що захід відбудеться навесні цього року у Швейцарії.

"Другий саміт, ми хотіли, щоб він відбувся, можливо, не на європейському континенті. Найближчими тижнями, місяцями ця інформація обов'язково з'явиться", — зазначив президент.

Він підкреслив, що на першому саміті буде розроблено план, а потім країни будуть технічно розбиратись з кожною з криз, які принесла війна Росії проти України. За словами Зеленського, буде розроблено документ, як це було з "зерновою ініціативою".

"Ми говорили, що ми не довіряємо Путину, і були праві. Ми домовилися про конкретні наші кроки. І ця ініціатива працювала… А потім цей план було передано російській стороні. І було не важливо, хто з того боку затверджує, не затверджує торгується або не приймає цю ініціативу. І ми показали, що давайте працювати в такому форматі. Якщо це не працює, ми все одно будемо йти до реалізації коридору своїми власними силами. Так і вийшло", — заявив Зеленський, зазначивши, що на цьому прикладі партнери України побачили, що Росії довіряти не можна.

Він підкреслив, що так само буде і з самітом, коли країни підготують відповідний справедливий документ. Президент зауважив, що це не значить, що Росія прийме цей документ.

"Ніхто не може гарантувати, хто там тоді буде з їх (Росії. — Ред.) боку. Але у будь-якому випадку ми говоримо, що цей документ, так само як і у форматі зернової ініціативи, буде представлений перемовниками російській стороні. І ми будемо готові до другого саміту до відповідних дипломатичних кроків щодо справедливого миру і закінчення війни… Я дуже не хочу, щоб після виборів у різних країнах світу з'явилась власна ініціатива, яка б не співпадала з інтересами країни, яка сьогодні у війні", – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, 15 січня стало відомо, що Україна та Швейцарія розпочинають підготовку до проведення глобального саміту миру на рівні лідерів. З цієї зустрічі й розпочнеться практична реалізація "Формули миру" президента Володимира Зеленського.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак допустив, що Росію можуть запросити на саміт миру для реалізації "Формули миру" президента Володимира Зеленського. Але вона зможе взяти участь тільки у другому саміті.