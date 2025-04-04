Зеленський розкрив головне питання, яке хвилює Росію зараз

Штати "близькі до відповідних заходів"

Росія намагається досягти виведення її заморожених активів на 300 млрд. Проте США можуть посилити санкції, адже бачать, що Кремль не хоче завершувати війну.

Про це на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, одне з головних питань, яке наразі хвилює РФ, — заморожені активи.

"Головне питання, яке нині намагається вирішити зараз Росія, — виведення її заморожених активів на 300 млрд", — сказав Зеленський.

За його словами, РФ пропонує деяким країнам свою продукцію, якщо вони допоможуть Кремлю вивести бажані кошти. Проте наразі Європа не збирається цього робити. Росія продовжує порушувати це питання і на Близькому Сході, і в США.

Також відомо, що представники Кремля заводили розмову з Вашингтоном про угоду щодо корисних копалин.

"Думаю, найближчим часом США посилять санкційний тиск на рускіх за те, що вони не хочуть завершувати війну", — сказав Зеленський.

Він додав, що за його даними, Штати "близькі до відповідних заходів", які можуть вплинути на росіян у питанні припинення вогню.

Водночас держсекретар США Марк Рубіо заявляв, що Україна продемонструвала свою готовність до припинення війни, а от Кремль порушує умови припинення вогню.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Білому домі оцінили ймовірність припинення вогню в Україні.