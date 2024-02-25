"России доверять нельзя": Зеленский рассказал, пригласят ли РФ на саммит мира

Первый саммит мира должен пройти весной

На второй саммит мира по реализации украинской "Формулы мира" могут быть приглашены представители России. Им будет предоставлен документ с предложениями.

Об этом во время пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, наше государство должно усиливать свои позиции не только на поле боя, но и на дипломатическом уровне.

"Мы не хотим, чтобы нам навязывали какие-либо форматы переговоров, какие-либо формулы мира. Инициатива может исходить только от Украины", — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что сегодня Украина дошла до момента проведения первого саммита в рамках реализации украинской "Формулы мира". По словам Зеленского, этот саммит будет инаугурационным. Он выразил надежду, что мероприятие состоится весной этого года в Швейцарии.

"Второй саммит, мы хотели, чтобы он состоялся, возможно, не на европейском континенте. В ближайшие недели, месяцы эта информация обязательно появится", — отметил президент.

Он подчеркнул, что на первом саммите будет разработан план, а затем страны будут технически разбираться с каждым из кризисов, которые принесла война России против Украины. По словам Зеленского, будет разработан документ, как это было с "зерновой инициативой".

"Мы говорили, что мы не доверяем Путину, и были правы. Мы договорились о конкретных наших шагах. И эта инициатива работала… А потом этот план был передан российской стороне. И было не важно, кто с той стороны утверждает, не утверждает, торгуется или не принимает эту инициативу. И мы показали, что давайте работать в таком формате. Если это не работает, мы все равно будем идти к реализации коридора своими собственными силами. Так и получилось", — заявил Зеленский, отметив, что на этом примере партнеры Украины увидели, что России доверять нельзя.

Он подчеркнул, что так же будет и с саммитом, когда страны подготовят соответствующий справедливый документ. Президент отметил, что это не означает, что Россия примет этот документ.

"Никто не может гарантировать, кто там тогда будет с их (России. — Ред.) стороны. Но в любом случае мы говорим, что этот документ, равно как и в формате зерновой инициативы, будет представлен переговорщиками российской стороне. И мы будем готовы ко второму саммиту, к соответствующим дипломатическим шагам относительно справедливого мира и окончания войны… Я очень не хочу, чтобы после выборов в разных странах мира появилась собственная инициатива, которая не совпадала бы с интересами страны, которая сегодня в войне", – подытожил Зеленский.

Напомним, 15 января стало известно, что Украина и Швейцария приступают к подготовке к проведению глобального саммита мира на уровне лидеров. С этой встречи и начнется практическая реализация "Формулы мира" президента Владимира Зеленского.

Глава Офиса президента Андрей Ермак допустил, что Россию могут пригласить на саммит мира для реализации "Формулы мира" президента Владимира Зеленского. Но она сможет поучаствовать только во втором саммите.