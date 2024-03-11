Рекордний приріст: Україна стала лідером серед імпортерів зброї – SIPRI

А от Росія впала в рейтингу постачальників зброї на третє місце

Україна за підсумками останніх п'яти років, з початку 2019 по кінець 2023 року, стала лідером з імпорту озброєння. Приріст імпорту зброї сягнув неймовірного показника у 6633% у порівнянні з 2014-2018 роками.

Про це повідомляє Стокгольмський інститут дослідження проблем миру (SIPRI) у своїй доповіді. Аналітики зазначили, що в той же період російський експорт зброї скоротився вдвічі, а Росію скинули на третє місце в рейтингу експортерів.

Україна зараз займає лідерську позицію серед імпортерів у Європі та четверту у світі. Це сталося завдяки тому, що з 2022 року понад 30 держав продали або передали Україні велику кількість основного озброєння. Головними постачальниками України стали США (39% озброєння), Німеччина (14% озброєння) і Польща (13% озброєння).

Водночас Росія втрачає позиції. По-перше, росіян обігнала Франція, яка наростила експорт озброєнь на 47%, а загальносвітовий відсоток на ринку зброї – до 11%. По-друге, експорт російської зброї обвалився на рекордні 53%, особливо в останні два роки. Також частка Росії на загальносвітовому ринку озброєнь впала до 10%. У 2019 році РФ постачала зброю до 31 держави, у 2023 році – до 12, та й то з великим трудом.

Головним експортером зброї, як і раніше, залишаються США. На їхню долю припало 55% світового експорту зброї, що на 20% більше, ніж у минулому п'ятиріччі.

Як писав "Телеграф", Україні потрібні необмежені та своєчасні постачання військової допомоги від західних союзників. Потрібні зброя та боєприпаси у прийнятних кількостях, а не потроху.

Раніше "Телеграф" розповідав про український розвідувально-ударний дрон "Сич". Безпілотник за 2 млн грн набив ворожого обладнання загалом на 100 млн доларів, знісши одним ударом російську техніку за 10 млн доларів.