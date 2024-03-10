Виконав обіцянку: президент Чехії повідомив про початок постачання снарядів в Україну

Чеський президент зробив те, що не зміг зробити ЄС

Президент Чехії Петр Павел виконав свою обіцянку і повідомив про початок постачання снарядів для України. Йдеться про 800 тисяч боєприпасів, які можуть бути передані Україні у "найближчі тижні".

Як пише Bild, якщо не виникне жодних додаткових труднощів, то це означатиме, що чеський президент зробив те, з чим не впорався Євросоюз, який обіцяв передати до березня мільйон снарядів.

"Якщо не буде принципових проблем, боєприпаси можуть потрапити до України протягом кількох тижнів", — повідомив Павел.

Зазначається, що останнім часом уряд Чехії таємно шукав снаряди за межами ЄС, оскільки місцевий ринок вважається порожнім, а в середині лютого глава держави заявив, що зміг знайти 500 тисяч снарядів калібру 155 міліметрів та ще 300 тисяч калібру 122 мм.

Вважалося, що єдиною проблемою було фінансування цієї програми, проте останнім часом до неї приєдналася низка країн, включаючи Німеччину, Нідерланди та Канаду, а тому, очевидно, це не буде проблемою.

Країни, які погодилися продати свої запаси, не називаються, проте журналісти припустили, що може йтися про Туреччину, Південну Корею чи ПАР.

Як повідомлялося раніше, кілька країн уже ухвалили пропозицію чеського президента щодо закупівлі снарядів за межами ЄС. Зокрема, частину коштів виділила Бельгія. Також до ініціативи приєдналася Німеччина, а після неї і Литва.