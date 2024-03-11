Рекордный прирост: Украина стала лидером среди импортеров оружия – SIPRI

А вот Россия упала в рейтинге поставщиков оружия на третье место

Украина по итогам последних пяти лет с начала 2019 по конец 2023 года стала лидером по импорту вооружения. Прирост импорта оружия достиг невероятного показателя в 6633% по сравнению с 2014-2018 годами.

Об этом сообщает Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) в своем докладе. Аналитики отметили, что в тот же период российский экспорт оружия сократился вдвое, а Россию сбросили на третье место в рейтинге экспортеров.

Украина занимает лидерскую позицию среди импортеров в Европе и четвертую в мире. Это произошло благодаря тому, что с 2022 года более 30 государствами было продано или передано Украине большое количество основного вооружения. Главными поставщиками Украины стали США (39% вооружения), Германия (14% вооружения) и Польша (13% вооружения).

В то же время, Россия теряет позиции. Во-первых, россиян обогнала Франция, нарастившая экспорт вооружений на 47%, а процент на общемировом рынке оружия – до 11%. Во-вторых, экспорт российского оружия рухнул на рекордные 53%, особенно в последние два года. Также доля России на общемировом рынке вооружений упала до 10%. В 2019 году РФ поставляла оружие в 31 государство, в 2023 году – в 12, да и то с большим трудом.

Главным экспортером оружия по-прежнему остаются США. На их долю пришлось 55% мирового экспорта оружия, что на 20% больше, чем в прошлом пятилетии.

Как писал "Телеграф", Украине нужны неограниченные и своевременные поставки военной помощи от западных союзников. Нужно оружие и боеприпасы в приемлемых количествах, а не понемногу.

Ранее "Телеграф" рассказывал об украинском разведывательно-ударном дроне "Сыч". Беспилотник за 2 млн грн набил вражеского оборудования в общей сложности на 100 млн долларов, снеся одним ударом российскую технику за 10 млн долларов.