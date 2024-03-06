Росіянин хотів спалити будинок генконструктора-зброяра — але не тому, що проти війни

Причина вчинку дивує

Житель Москви закидав коктейлями Молотова будинок генерального конструктора КБМ, що виробляє міномети, протитанкові гармати, ПЗРК, ОТРК та комплекси активного захисту. Його це нібито змусили зробити шахраї.

Про це пише Telegram-канал Mash. Зазначається, що за вчинок росіянин тепер може опинитися за ґратами.

"Все сталося вчора ввечері (5 березня, — Ред.). 28-річний москвич Роман Н. приїхав до котеджу Валерія Кашина в Коломиї, кинув пляшку з горючою сумішшю (не долетіла до цілі) і спробував втекти — не зумів. Його затримали сусіди постраждалого. Незабаром приїхала поліція і забрала у відділення", — йдеться у повідомленні.

Москвич розповів, що в лютому йому надійшов дзвінок, у ході якого представився нібито співробітником Центробанку і став лякати його неіснуючим кредитом на семизначну суму. Йому погрожували арештом рахунків. Після цього шахраї заявили, що спишуть весь борг, але якщо той виконає одну вимогу.

"Якщо вирушиш за вказаною адресою (чий там є будинок, злочинці не говорили) і влаштуєш фаєр-шоу", — сказали йому "в банку".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що хакери зламали базу "Альфа-Банку" та опублікували її в мережі. У ній також було понад 13 мільйонів даних про юридичних осіб.