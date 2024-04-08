Третя світова війна є цілком можливою, — Курт Волкер про програш Росії, переговори з Путіним і плани Трампа

Політик впевнений, перемога України у війні з Росією не допустить Третьої світової

Західний світ публічно підтримує Україну, але не поспішає надавати всю необхідну зброю для успішного контрнаступу. У США Демократична та Республіканські партії досі не можуть прийти до компромісу та проголосувати за надання нового пакету воєнної допомоги. Цим користується Росія, яка планує новий наступ на початок літа.

Якщо ж світ не зможе зупинити Кремль в Україні, це надасть впевненості іншим тоталітарним державам для реалізації своїх військових інтересів. Колишній спеціальний представник США з українських питань Курт Волкер в інтерв’ю "Телеграфу" заявив, що Захід має довести Путіну, що він обов’язково програє. І без надання зброї Україні це буде зробити непросто.

— Поговорімо про так звані вибори в Росії. На вашу думку, як світові лідери повинні говорити з Путіним прямо зараз після цих "виборів", які також відбувались на окупованих РФ територіях України?

— Я думаю, нам потрібно зайняти офіційну публічну позицію, що ці вибори нелегітимні. Що умови, за яких проводилися вибори, не були вільними та чесними. Що російські люди заслуговують на можливість мати свободу і чесні вибори з кількома кандидатами, які не перебувають у в’язниці чи не вбиті, які можуть висловлювати різні погляди.

У Росії цього не було, і ми повинні про це говорити. Коли я був у Вільнюсі, деякі політики говорили, що ми повинні перестати говорити "президент Путін" просто тому, що він провів нелегітимні вибори.

Водночас я знаю, що ми маємо стосунки з диктатурами в усьому світі, де вони дають собі титул президента, і ми їх так називаємо. Тому я не впевнений, що у для цього є підстави. Але треба підкреслити нелегітимність самих виборів.

— Чи є Путін легітимним президентом для США?

— Так, у тому сенсі, що Росія — суверенна країна, і суверенні країни обирають собі лідерів, як вони це роблять. Демократичні країни роблять це через вільні та чесні вибори. Інші країни, які не є демократичними, мають своїх лідерів, обраних Комуністичною партією або людьми зі зброєю, і вони називають себе президентами. І вони є лідерами цих країн.

Тому це нелегітимно в демократичному сенсі, але це факт, що Путін — лідер Росії.

— Як ви оцінюєте американську політику щодо України?

— Я думаю, що вона керується нашими страхами, а не цілю. Ми маємо чітко розуміти, що Росія намагається перевернути міжнародний порядок миру, процвітання та безпеки, який існує вже 75 років, і вступає в союз з іншими [недемократичними] країнами, такими як Північна Корея та Іран. Тож зараз ми стикаємося з дуже серйозним викликом для світу, і Україна є ніби точкою для цього виклику.

Ми не розуміємо, що це насправді війна. Ми, наприклад, кажемо Україні не обстрілювати нафтопереробні заводи на території Росії, тому що це може вплинути на енергетичний процес. Це війна, і Росія намагається зруйнувати енергомережу України. Звісно, Україна повинна завдавати ударів по значущих у військовому відношенні цілях всередині Росії. Як інакше Україна буде захищатися?

Натомість ми повинні мати стратегію, яка допоможе покласти край спробам Путіна змінити світовий порядок. Стратегію у військовій сфері, щоб переконатися, що вони зазнають поразки в Україні. Тобто спрямувати наші інвестиційні ресурси, наш економічний потенціал на обороноздатність, щоб ми допомогли українській економіці через інвестиції та її розбудову, щоб вона розвивалась, поки триває війна та євроінтеграція.

Нам потрібно провести кращу роботу з розповсюдження наративу про те, що наша мета — запобігти великій війні. Путін розпочав війну, і якщо він не зупиниться, то розширить кордони війни. І тому нам потрібно запобігти цьому. А найкращий спосіб – переконатися, що Україна переможе.

— Що ви думаєте про можливість переговорів між Україною та Росією? США цього хочуть?

— Путін зараз не має наміру вести серйозні переговори. Він намагається захопити якомога більше територій. Він хоче усунути українську владу і знищити почуття української культурної, історичної, національної ідентичності. Це не те, з чим можна домовитися.

Тож перший крок до будь-яких переговорів — усвідомлення Росією того, що вона не досягне успіху. Тільки після закінчення війни, коли Україна переможе, можна буде говорити про те, як зробити мир постійним.

Ось про що повинні бути переговори — про постійний мир після закінчення війни.

— На вашу думку, як довго Захід підтримуватиме Україну?

— Критично важливо, щоб підтримка Заходу надходила до України. Але Заходу треба розуміти, що допомога Україні – це не благодійність. У наших власних інтересах відновити основу миру, процвітання та безпеки в Європі та у світі. Ми насправді залежимо від цього.

Я вважаю, що західна допомога Україні має продовжуватися.

— Ви вірите у вірогідність Третьої світової війни?

— Я думаю, що це цілком можливо, тому ми повинні цьому запобігти.

У нас є Путін, який висуває вимоги щодо територій, населення та управління в Європі. У нас є Іран, який робить те саме на Близькому Сході, використовуючи такі інструменти, як ХАМАС, хуситів та Хезболла. У нас є Північна Корея, яка зацікавлена у власному порядку денному. І у нас є Китай, готовий скористатися всім цим, якщо всі інші будуть зайняті війною десь в іншому місці. Отже, зростає ймовірність того, що у нас постійно триватимуть конфлікти.

Тож у нас є одна сторона світу, яка вірить у свободу, демократію, ринкову економіку та правління права, намагаючись разом боротися, щоб захистити себе та зберегти безпеку для якомога більшої кількості людей. І є інший бік цього — диктатури на кшталт Путіна, Північної Кореї чи Ірану, які намагаються скористатися своєю готовністю застосувати силу всупереч нерішучості Заходу. Ось така картина виникає зараз.

— Але якщо світ зупинить Путіна прямо зараз в Україні, то Третьої світової війни можна уникнути?

— Я думаю, якщо Путіна зупинять в Україні, він не буде розгортати свою війну деінде. Це також створить більше сумнівів в Ірані, Північній Кореї та Китаї, якщо вони побачать, що Росія фактично послабила себе.

— Що ви думаєте про заяви Дональда Трампа про Україну?

— Останнім часом він зробив їх небагато, і це добре. Він сказав, що закінчить війну за день. Він сказав, що цієї війни ніколи б не сталося, якби він був президентом. Але що б він насправді зробив, ставши президентом через 10 місяців, ніхто не знає. Думаю, він теж не знає.

Якщо ви вірите в ідею закінчити війну за один день, ви повинні повернутися до того, що єдина причина, чому існує війна, полягає в тому, що Путін вирішив її розпочати. Він нападає на Україну і вірить, що може з цього щось отримати. Тому, якщо ви хочете покінчити з цим, ви повинні переконати Путіна, що він від цього нічого не виграє. Єдиний спосіб зробити це – надати Україні військову та іншу допомогу, яка потрібна їй, щоб бути сильнішою за Росію.

— Politico повідомляє, що в НАТО обговорювали передачу контактної групи з питань оборони України (Рамштайн) під контроль альянсу, у разі другого президентства Трампа. Чи означає це, що він не збирається надавати Україні допомогу після перемоги?

— Це важливе питання, яке абсолютно неправильно розглядається в ЗМІ. По-перше, ідея координації військової допомоги НАТО є дуже хорошою. Це треба було зробити два роки тому. Насправді так і повинно бути.

По-друге, ніхто не знає, якою буде політика Трампа щодо України та військової допомоги. Тому безвідповідально говорити про це так, ніби ми вже знаємо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Британія знайшла нову зброю для України. Нові способи допомоги Україні під час спілкування з журналістами в Брюсселі озвучив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон, повідомляє кореспондентка "Телеграфу".