Британія знайшла нову зброю для України: Камерон виступив із важливою заявою

Великобританія закликає союзників робити більше для України.

Нові способи допомоги Україні під час спілкування з журналістами в Брюсселі озвучив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон, повідомляє кореспондентка "Телеграфу".

Так, він закликав колег-міністрів по поверненні в свої країни максимально активізувати оборонні, фінансові та інші відомства, аби знайти способи збільшити підтримку України:

"Ми мали неймовірний виступ міністра закордонних справ Кулеби про виклики, з якими стикається Україна у зв’язку з атаками з повітря та потребою в боєприпасах. І, як я сказав колегам-міністрам закордонних справ, нам потрібно відразу [після цього] піти до міністерств оборони і запитати, що ще ми можемо зробити в плані протиповітряної оборони, що ще ми можемо зробити щодо зброї, термін придатності якої наближається. Цю зброю слід передати Україні, а не дорого виводити з озброєння в наших країнах.

Нам потрібно звернутися до казначейств щодо того, наскільки добре ми можемо використати заморожені [російські] активи, і як ми можемо отримати ці гроші — через синдиковані кредити чи через облігації або будь-які інші засоби, необхідні для допомоги Україні", — сказав Камерон.

Також він наголосив, що європейським міністрам важливо "зателефонувати" або, як у його випадку, "поїхати зустрітися особисто" зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном, аби сприяти ухваленню Конгресом додаткового пакету допомоги Україні на понад $60 млрд.

"Я думаю, що європейські міністри закордонних справ відіграють у цьому реальну роль. Конгрес дійсно прислухається до того, що говорять інші, і до того, що Америка здатна зробити", — сказав він.

Як і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, британський міністр заявив про два варіанти майбутнього, які можуть чекати на на світ у залежності від розвитку подій на полі бою в Україні.

"Є майбутнє, де Україна отримує необхідну підтримку, а Путін зазнає стратегічної поразки. Він уже багато в чому зазнав її: втратив 350 тисяч людей, близько 30% Чорноморського флоту, втратив половину території, яку він захопив після 22 лютого.

НАТО сильніше, і немає жодних сумнівів щодо його міцності та здатності допомагати друзям і союзникам. Але є інше майбутнє, де Україна буде відкинута назад, і цьому аплодують у Москві, Пекіні, Тегерані і Пхеньяні. А НАТО та Європа стикаються з майбутнім небезпеки, сумнівів одне в одному щодо того, чи ми справді відстоюємо наших союзників, чи справді ми можемо мати політичну волю, щоб відбити ці загрози. І це наш вибір. Ніщо не є неминучим, але ми цілком можемо допомогти Україні відновити свою територію та досягти справедливого миру", — сказав Девід Камерон.

Нагадаємо, в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" голова МЗС Фінляндії Еліна Валтонен розповіла, що наразі їхня країна не відчуває неминучої загрози від РФ.