Третья мировая война вполне возможна, — Курт Волкер о проигрыше России, переговорах с Путиным и планах Трампа

Политик уверен, что победа Украины в войне с Россией не допустит Третьей мировой

Западный мир публично поддерживает Украину, но не спешит предоставлять все необходимое оружие для успешного контрнаступления. В США Демократическая и Республиканские партии до сих пор не могут прийти к компромиссу и проголосовать за предоставление нового пакета военной помощи. Этим пользуется Россия, которая планирует новое наступление к началу лета.

Если мир не сможет остановить Кремль в Украине, это даст уверенность другим тоталитарным государствам для реализации своих военных интересов. Бывший специальный представитель США по украинским вопросам Курт Волкер в интервью "Телеграфу" заявил, что Запад должен доказать Путину, что он обязательно проиграет. И без оружия Украине это будет сделать непросто.

Поговорим о так называемых выборах в России. Как вы считаете, как мировые лидеры должны говорить с Путиным прямо сейчас после этих "выборов", которые также происходили на оккупированных РФ территориях Украины?

Я думаю, нам нужно занять официальную публичную позицию, что эти выборы нелегитимны. Что условия, при которых проводились выборы, не были свободными и честными. Что русские люди заслуживают возможности иметь свободу и честные выборы с несколькими кандидатами, не находящимися в тюрьме или не убитыми, которые могут выражать разные взгляды.

У России этого не было, и мы должны об этом говорить. Когда я был в Вильнюсе, некоторые политики говорили, что мы должны перестать говорить "президент Путин" просто потому, что он провел нелегитимные выборы.

В то же время, я знаю, что мы имеем отношения с диктатурами во всем мире, где они дают себе титул президента, и мы их так называем. Поэтому я не уверен, что у этого есть основания. Но нужно подчеркнуть нелегитимность самих выборов.

Является ли Путин легитимным президентом для США?

Да, в том смысле, что Россия — суверенная страна, и суверенные страны выбирают себе лидеров, как они это делают. Демократические страны делают это из-за свободных и честных выборов. Другие страны, не демократические, имеют своих лидеров, избранных Коммунистической партией или людьми с оружием, и они называют себя президентами. И они лидеры этих стран.

Поэтому это нелегитимно в демократическом смысле, но это факт, что Путин — лидер России.

Как вы оцениваете американскую политику по отношению к Украине?

Я думаю, что она руководствуется нашими страхами, а не целью. Мы должны четко понимать, что Россия пытается перевернуть существующий уже 75 лет международный порядок мира, процветания и безопасности и вступает в союз с другими [недемократическими] странами, такими как Северная Корея и Иран. Поэтому сейчас мы сталкиваемся с очень серьезным вызовом для мира, и Украина является точкой для этого вызова.

Мы не понимаем, что это действительно война. Мы, например, говорим Украине не обстреливать нефтеперерабатывающие заводы на территории России, потому что это может повлиять на энергетический процесс. Это война, и Россия пытается разрушить энергосеть Украины. Конечно, Украина должна наносить удары по значимым в военном отношении целям внутри России. Как иначе Украина будет защищаться?

В то же время мы должны иметь стратегию, которая поможет положить конец попыткам Путина изменить мировой порядок. Стратегию в военной сфере, чтобы убедиться, что они терпят поражение в Украине. То есть направить наши инвестиционные ресурсы, наш экономический потенциал на обороноспособность, чтобы мы помогли украинской экономике через инвестиции и ее развитие, чтобы она развивалась, пока идет война и евроинтеграция.

Нам нужно провести лучшую работу по распространению нарратива о том, что наша цель — предотвратить великую войну. Путин начал войну, и если он не остановится, то расширит границы войны. И поэтому нам нужно предотвратить это. А самый лучший способ – убедиться, что Украина победит.

Что вы думаете о переговорах между Украиной и Россией? США этого хотят?

Путин сейчас не намерен вести серьезные переговоры. Он пытается захватить как можно больше территорий. Он хочет устранить украинские власти и уничтожить чувство украинской культурной, исторической, национальной идентичности. Это не то, с чем можно договориться.

Поэтому первый шаг к любым переговорам — осознание Россией того, что она не добьется успеха. Только после окончания войны, когда Украина победит, можно будет говорить о том, как сделать мир постоянным.

Вот о чем должны быть переговоры — о постоянном мире после окончания войны.

По вашему мнению, как долго Запад будет поддерживать Украину?

Критически важно, чтобы поддержка Запада поступала в Украину. Но Западу нужно понимать, что помощь Украине – это не благотворительность. В наших собственных интересах восстановить основу мира, процветания и безопасности в Европе и мире. Мы действительно зависим от этого.

Я считаю, что западная помощь Украине должна продолжаться.

Вы верите в вероятность Третьей мировой войны?

Я думаю, что это вполне возможно, поэтому мы должны это предотвратить.

У нас есть Путин, который выдвигает требования по территориям, населению и управлению в Европе. У нас есть Иран, который делает то же на Ближнем Востоке, используя такие инструменты как ХАМАС, хуситов и Хезболла. У нас есть Северная Корея, которая заинтересована в своей повестке дня. И у нас есть Китай, готовый воспользоваться всем этим, если все остальные будут заняты войной где-нибудь в другом месте. Следовательно, растет вероятность того, что у нас будут постоянно продолжаться конфликты.

Поэтому у нас есть одна сторона мира, которая верит в свободу, демократию, рыночную экономику и правление права, пытаясь вместе бороться, чтобы защитить себя и сохранить безопасность для как можно большего количества людей. И есть другая сторона этого — диктатуры типа Путина, Северной Кореи или Ирана, которые пытаются воспользоваться своей готовностью применить силу вопреки нерешительности Запада. Вот такая картина возникает сейчас.

Но если мир остановит Путина прямо сейчас в Украине, то Третью мировую войну можно избежать?

Я думаю, если Путина остановят в Украине, он не будет разворачивать свою войну где-нибудь. Это также создаст больше сомнений в Иране, Северной Корее и Китае, если они увидят, что Россия фактически ослабила себя.

Что вы думаете о заявлениях Дональда Трампа об Украине?

В последнее время он сделал их немного, и это хорошо. Он сказал, что закончит войну через день. Он сказал, что этой войны никогда бы не произошло, будь он президентом. Но что бы он действительно сделал, став президентом через 10 месяцев, никто не знает. Думаю, он тоже не знает.

Если вы верите в идею окончить войну за один день, вы должны вернуться к тому, что единственная причина, почему существует война, состоит в том, что Путин решил ее начать. Он нападает на Украину и верит, что может из этого что-то извлечь. Поэтому если вы хотите покончить с этим, вы должны убедить Путина, что он от этого ничего не выиграет. Единственный способ сделать это – предоставить Украине военную и другую помощь, которая нужна ей, чтобы быть сильнее России.

Politico сообщает, что в НАТО обсуждали передачу контактной группы по обороне Украины (Рамштайн) под контроль альянса, в случае второго президентства Трампа. Значит ли это, что он не собирается оказывать Украине помощь после победы?

Это важный вопрос, абсолютно неправильно рассматриваемый в СМИ. Во-первых, идея координации военной помощи НАТО очень хороша. Это нужно было сделать два года назад. На самом деле так и должно быть.

Во-вторых, никто не знает, какой будет политика Трампа по Украине и военной помощи. Поэтому безответственно говорить об этом так, словно мы уже знаем.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Британия нашла новое оружие для Украины. Новые способы помощи Украине, во время общения с журналистами в Брюсселе, озвучил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Камерон, сообщает корреспондент "Телеграфа".