"Путін вкрав вибори, але не вкраде Україну": як Захід реагує на "вибори президента РФ"

Коментарі західних лідерів не змусили на себе довго чекати

Згідно з попередніми даними екзитполів, у президентських "виборах" у Росії перемагає не хто інший, як диктатор Володимир Путін з результатом 87,29%. Хоча для повноти картини залишилося підрахувати ще трохи голосів, але результат уже зрозумілий усьому світу. З нагоди проведення "виборів" у країні-агресорі на Заході вже висловили свою чітку думку.

"Телеграф" зібрав заяви західних лідерів, у яких чітко простежується негативне ставлення до цього заходу у Росії. Всі як один вважають, що ці так звані вибори позбавлені того самого законного права вибору кожного.

Справедливо цей шабаш під керівництвом Путіна називають також незаконним. За три дні виборів у РФ було багато доказів того, що з цієї процедури влаштували справжній цирк. Зрозуміло, що на Заході не заплющили на це очі.

Реакція світу на "вибори" Путіна

Міністр закордонних справ Латвії Криш’яніс Каріньш на своїй сторінці у соціальній мережі Х (колишній Twitter) написав таке:

"У Росії "вибори" позбавлені будь-якої демократичної легітимності і втратили свою мету. Людина, відповідальна за кровопролитну війну в Європі з часів Другої світової війни, продовжує своє правління на посаді президента Росії".

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс назвав Путіна злодієм, заявивши, що той "вкрав вибори".

"Путін вкрав ще одні вибори, але він не вкраде Україну. Великобританія працюватиме з нашими союзниками, щоб зупинити цього злодія, збільшуючи нашу колективну підтримку України. Як показує історія, ми повинні зупинити диктаторів та автократів, інакше вони крадуть ще більше", — написав у соцмережі Х Шеппс.

Глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон також прокоментував "вибори" у Росії. Він вважає, що вони не виглядають як чесні та вільні.

"У Росії закрилися виборчі дільниці через незаконне проведення виборів на території України, відсутність вибору у виборців та відсутність незалежного моніторингу з боку ОБСЄ. Це не те, як виглядають вільні та чесні вибори", — сказав він.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс висловив свою думку коротко, але його позиція цілком зрозуміла:

"Вибори. Які вибори?"

Глава Європейської Ради Шарль Мішель "привітав" Володимира Путіна з його очевидною "перемогою".

"Хотів би привітати Володимира Путіна з переконливою перемогою на виборах, які розпочинаються сьогодні. Жодної опозиції. Без свободи. Немає вибору", — написав він на своїй сторінці в соцмережі.

Прессекретар президента Німеччини Керстін Гаммелін сказав, що Франк-Вальтер Штайнмаєр не має наміру вітати президента Росії Володимира Путіна з "перемогою" на виборах. Про це пише Tagesspiegel.

"Листа Путіну не буде", — сказала вона.

Також сам Штайнмаєр у день виборів диктатора написав таке:

"Сьогодні я думаю про людей у Росії, які борються за свободу та демократію і живуть у постійній небезпеці з боку путінського режиму. Ми не забудемо цих мужніх людей".

Представник Ради нацбезпеки Білого дому заявив, що у РФ чесних виборів немає. Про це пише Reuters.

"У Росії немає вільних чи чесних виборів з огляду на те, що Путін посадив політичних опонентів і не дозволив іншим кандидатам балотуватися проти нього ", — сказав він.

Глава Євродипломатії Жозеп Боррель сказав наступне щодо "виборів":

"Я хочу наголосити, що це були невільні та нечесні вибори у дуже обмеженому середовищі, це я ще дипломатично м’яко висловився. Щобільше, вони були засновані на репресіях та залякуванні. А ще порушували суверенітет України, оскільки вибори проходили на її окупованих територіях".

МЗС Польщі відреагувало на вибори Путіна, зазначивши, що голосування проходило в умовах крайніх репресій проти суспільства.

"На особливе засудження заслуговує незаконне рішення Кремля провести вибори на ТОТ України. Це демонстративне порушення міжнародного права, зокрема Статуту Організації Об’єднаних Націй, і його можна розглядати лише як чергову спробу підірвати незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Польща не визнає і ніколи не прийме проведення та результати "виборів", проведених на цих територіях. Росія має нести відповідальність за її організацію та проведення на території України", — йдеться в офіційній заяві МЗС Польщі.

МЗС Чехії заявило, що не визнає виборів у Росії на тимчасово окупованих територіях України.

"Чехія не визнає проведення цього нелегітимного виборного фарсу в Автономній Республіці Крим та Севастополі та частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Окупація вищезгаданих територій є порушенням незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України відповідно до Статуту ООН. Метою Росії є легалізація результатів її агресивної політики щодо України. Водночас вона неодноразово порушує міжнародне право, зазіхаючи на суверенітет іноземних держав", — йдеться у заяві.

МЗС Німеччини називає подію, що відбувається в Росії, "псевдовиборами" і зовсім не дивується результатам "голосування",

"Псевдовибори в Росії не є ні вільними, ні чесними, результат нікого не здивує. Правління Путіна авторитарне, він спирається на цензуру, репресії та насильство. "Вибори" на окупованих територіях України є недійсними і є ще одним порушенням міжнародного права" — зазначили в МЗС.

Поки світ справедливо засуджує те, що називають виборами в Росії, є й ті, хто був радий за диктатора Путіна і привітав його з переобранням і про те, що наступні шість років він займатиме крісло президента.

Так, голова КНР Сі Цзіньпін привітав Володимира Путіна з перемогою:

"Ваше переобрання повною мірою свідчить, що вас підтримує російський народ. Я вірю, що під вашим керівництвом Росія зможе досягти ще більших успіхів у розвитку та будівництві держави".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провів телефонну розмову з "колегою" Путіним, під час якої привітав її з переконливою перемогою на президентських виборах. Про це пише БелТА.

"Президент від імені всього білоруського народу та себе особисто привітав російського колегу з переконливою перемогою на виборах", — йдеться у публікації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" докладніше писав про те, хто відкрито привітав Володимира Путіна з перемогою на "виборах" у Росії.