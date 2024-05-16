Мінспорту можуть ліквідувати після Олімпіади — джерела "Телеграфу"

Міністерство вже пів року очолює тимчасовий міністр

В Офісі президента (ОП) та в парламенті не вщухають дискусії щодо майбутнього Міністерства молоді та спорту. У команді президента вже давно роздумують про його ліквідацію.

"План такий є. Але не доречно було це робити до проведення Олімпіади у Франції. Можливо — після", — розповів "Телеграфу" співрозмовник у фракції "Слуга народу".

Раніше "Телеграф" писав, що відомство можуть приєднати до Міністерства культури та інформаційної політики. Але його майбутнє ще теж не вирішене.

Тимчасовий міністр Матвій Бідний зараз активно займається питанням підготовки України до участі в іграх. Також відомство проводить кампанію щодо недопуску росіян до участі в Олімпіаді.

Джерела "Телеграфу" в Міністерстві спростовують чутки про майбутню ліквідацію відомства. "Наразі ми налагодили ефективну роботу з ОП з багатьох питань, тому питання ліквідації не стоїть на порядку денному", — розповів наш співрозмовник.

Попри це Бідного досі не призначають міністром. За інформацією "Телеграфу", йому давали випробувальний термін у три місяці (призначений т.в.о. у листопаді 2023). Зауважень до його роботи поки немає, але й підвищити у посаді не поспішають.

Співрозмовник в Міністерстві вважає, що Бідний очолить Міністерство. Це трапиться тоді, коли в парламенті буде голосування за кадровий пакет. Адже в Кабінеті міністрів ще є вакантні місця.

Тим часом у президентській фракції не знають, коли це може відбутися.