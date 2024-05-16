Минспорта могут ликвидировать после Олимпиады — источники "Телеграфа"

Министерство уже полгода возглавляет временный министр

В Офисе президента (ОП) и в парламенте не утихают дискуссии по поводу будущего Министерства молодежи и спорта. В команде президента уже давно размышляют о его ликвидации.

"План такой есть. Но не уместно было это делать до проведения Олимпиады во Франции. Возможно, после", — рассказал "Телеграфу" собеседник во фракции "Слуга народа".

Ранее "Телеграф" писал, что ведомство могут присоединить к Министерству культуры и информационной политике. Но его будущее еще не решено.

Временный министр Матвей Бидный сейчас активно занимается вопросом подготовки Украины к участию в играх. Также ведомство проводит кампанию по недопуску россиян к участию в Олимпиаде.

Источники "Телеграфа" в Министерстве опровергают слухи о предстоящей ликвидации ведомства. "Пока мы наладили эффективную работу по ОП по многим вопросам, поэтому вопрос ликвидации не стоит в повестке дня", — рассказал наш собеседник.

Несмотря на это, Бидного до сих пор не назначают министром. По информации "Телеграфа", ему давали испытательный срок в три месяца (назначен и.о. в ноябре 2023). Замечаний к его работе пока нет, но и в должности не спешат.

Собеседник в Министерстве считает, что Бедный возглавит Министерство. Это случится, когда в парламенте будет голосование за кадровый пакет. Ведь у Кабинета министров еще есть вакантные места.

Между тем, в президентской фракции не знают, когда это может произойти.