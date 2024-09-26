Перегравання сценарію Карибської кризи чи автономність від Китаю? Чому Путін погрожує Заходу перетнути "червоні лінії"

Заяву Путіна про зміну ядерної доктрини Росії варто сприймати серйозно

Російський президент Володимир Путін вирішив внести зміни в ядерну доктрину країни. Відтепер Кремль має право атакувати будь-яку неядерну країну у випадку "агресії" з її території. В даному випадку, може йтися про Україну. Тим часом на Заході заяви Путіна сприйняли досить серйозно.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів політолог Олексій Якубін. За словами експерта, Путін хоче "переграти" або знову "зіграти" сценарій Карибської кризи 1962 року, коли Радянський Союз розмістив свої ядерні ракети на Кубі, а Сполучені Штати вимагали їх виведення і готувались штурмувати острів.

— Путін постійно хоче, щоби Штати сприймали Росію як рівного партнера, хоча давно зрозуміло, що Російська Федерація – це не Радянський Союз. Але якщо ми говоримо про ядерну зброю, то той ядерний арсенал, який має Росія, дозволяє їй вдаватися до певних моделей поведінки, — каже Якубін.

На думку експерта, російський лідер хоче знов викликати до себе увагу з боку США. Путін знає, що в Штатах серйозно ставляться до питання нерозповсюдження ядерної зброї та взагалі до питань стосовно ядерної зброї. Москва і Вашингтон постійно комунікують з приводу цього за допомогою різних формальних і неформальних каналів, зазначив політолог.

Також він зазначив, що не придворні російські блазні, на кшталт Медведева, а Путін особисто заявив про зміну ядерної доктрини. Водночас Москва в питанні ядерної зброї хоче показати свою автономність від Пекіну.

— Це теж робиться "не просто так". До цього офіційний Пекін неодноразово висловлював свою позицію з привод ядерної зброї. Скрізь вони підкреслювали, що використання ядерної зброї для Китаю є своєрідними "червоними лініями", — заявив Якубін.

Для Росії подібні заяви є елементом "торгів" з Заходом. Це не означає, що нова військова доктрина Росії буде діяти автоматично, каже політолог.

— Все одно буде інтерпретація Кремля з приводу того, що є порушенням доктрини, а що – ні. Але Росія, яка тепер погрожує Україні і світу ядерною зброєю, свого часу виступала в якості гаранту по Будапештському меморандуму. Цей документ гарантував нам безпеку. І така реакція світу на ці заяви означає, що на Заході сприймають слова Путіна досить серйозно. А отже Путін продовжує грати на тих страхах, що є на Заході, — підсумував Якубін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що українські військові готувалися до російської ядерної атаки на Великдень у 2022 році.