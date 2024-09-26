Переигрывание сценария Карибского кризиса или автономность от Китая?

Заявление Путина об изменении ядерной доктрины России следует воспринимать всерьез

Российский президент Владимир Путин решил внести изменения в ядерную доктрину страны. Теперь Кремль имеет право атаковать любую неядерную страну в случае "агрессии" с ее территории. В данном случае речь может идти об Украине. Между тем, на Западе заявления Путина восприняли достаточно серьезно.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал политолог Алексей Якубин. По словам эксперта, Путин хочет "переиграть" или снова "сыграть" сценарий Карибского кризиса 1962 года, когда Советский Союз разместил свои ядерные ракеты на Кубе, а Соединенные Штаты требовали их выведения и готовились штурмовать остров.

"Путин постоянно хочет, чтобы Штаты воспринимали Россию как равного партнера, хотя давно понятно, что Российская Федерация – это не Советский Союз. Но если мы говорим о ядерном оружии, то тот ядерный арсенал, которым обладает Россия, позволяет ей прибегать к определенным моделям поведения" ", — говорит Якубин.

По мнению эксперта, российский лидер хочет снова вызвать к себе внимание со стороны США. Путин знает, что в Штатах серьезно относятся к вопросу нераспространения ядерного оружия и вообще к вопросам ядерного оружия. Москва и Вашингтон постоянно коммуницируют по этому поводу с помощью различных формальных и неформальных каналов, отметил политолог.

Также он отметил, что не придворные российские шуты, вроде Медведева, а Путин лично заявил об изменении ядерной доктрины. В то же время, Москва в вопросе ядерного оружия хочет показать свою автономность от Пекина.

"Это тоже делается "не просто так". До этого официальный Пекин неоднократно высказывал свою позицию по поводу ядерного оружия. Везде они подчеркивали, что использование ядерного оружия для Китая является своеобразными "красными линиями"", — заявил Якубин.

Для России подобные заявления являются элементом "торгов" с Западом. Это не значит, что новая военная доктрина России будет действовать автоматически, говорит политолог.

"Все равно будет интерпретация Кремля о том, что является нарушением доктрины, а что нет. Но Россия, которая теперь угрожает Украине и миру ядерным оружием, в свое время выступала в качестве гаранта по Будапештскому меморандуму. Этот документ гарантировал нам безопасность. И такая реакция мира на эти заявления означает, что на Западе воспринимают слова Путина довольно серьезно", — подытожил Якубин.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что украинские военные готовились к российской ядерной атаке на Пасху в 2022 году.