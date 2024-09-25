Вирішив знову налякати світ? Путін змінює ядерну доктрину Росії

Кремль залишає за собою право на ядерний удар у разі "агресії" проти Росії та Білорусі

Президент Росії Володимир Путін запропонував внести зміни до ядерної доктрини Російської Федерації. Тепер Кремль залишає за собою право атакувати неядерні держави у разі "агресії" з їхнього боку. У цьому випадку може йтися про Україну.

Про це повідомив телеканал "Настоящее время". Російський президент виступив із такою пропозицією під час засідання постійної наради Ради безпеки Росії щодо ядерного стримування. Це збіглося із проведенням у Нью-Йорку дебатів Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй (ООН), де виступив президент України Володимир Зеленський.

У Кремлі заявили, що тепер Росія залишає за собою право застосувати ядерну зброю у разі "агресії" проти себе та Білорусі. Також "агресія" проти Росії з боку неядерної держави в союзі з ядерною (тут натяк на Сполучені Штати Америки — ред.) розглядатиметься як напад на Росію.

Ще Росія може застосувати ядерну зброю у разі достовірного підтвердження про пуск у свій бік засобів повітряно-космічного нападу. Йдеться про літаки, гелікоптери, ракети, безпілотні літальні апарати.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Росія вирішила не використовувати ядерну зброю доти, доки США самі не займатимуться випробуванням своїх ядерних боєзарядів.