Путін зібрався показувати ядеркою "кузькіну мать", лишається лише одне питання

Росія посилила ядерний шантаж перед важливою для України подією

Російський президент Володимир Путін, найімовірніше, збирається закосплеїти Микиту Хрущова та вдарити черевиком по столу, погрожуючи показати "кузькіну мать", як у розпал Карибської кризи.

Саме так деякі експерти оцінюють свіжу заяву Путіна про зміну Ядерної доктрини. Мовляв, це ніщо інше, як новий варіант Карибської кризи 1962 року. Тоді світ опинився за мить до ядерної війни.

Що Путін хоче змінити у Ядерній доктрині

Москва розширює список підстав для удару у відповідь. За словами очільника Кремля, Росія може застосувати ядерну зброю (тепер по неядерних державах теж) в разі:

якщо противник, використовуючи звичайну зброю, "створює критичну загрозу"

якщо є достовірна інформація про старт у бік Росії засобів повітряно-космічного нападу

в разі агресії проти Білорусі

при отриманні достовірної інформації про масований старт ракет і БПЛА і перетин ними кордону.

Для порівняння, попередня ядерна доктрина зазначала, що Росія може застосувати ядерну зброю у разі ядерного нападу противника або звичайного нападу, який загрожує існуванню держави.

Що це означає насправді

Політолог Вадим Денисенко зазначає, що Путін різко підіймає ставки. Він хоче повторити Карибську кризу, у якій СРСР, на думку Путіна, програв. Та цього разу навпаки — Путін мріє про розворот американських, а не радянських кораблів.

"Головний комплекс Путіна — не розвал СРСР, а Карибська криза. Він вважає, що якби Хрущов тоді не здався, Штати б програли ще тоді", — пише політолог і додає, що свою заяву Путін обклав умовами, тому жодного ядерного удару не буде.

Інвестбанкір Сергій Фурса теж вважає, що події нагадують Карибську кризу. Фурса зазначив, що Путін лякає Байдена Карибською кризою під час виборів.

"І заодно дає пас Трампу, Маску і ко верещати про загрозу ядерної війни, лякаючи пересічних американців, яких не налякали гаїтяни, що з’їдять їхню кішку. Все ж таки страх — це основна зброя любих друзів і посіпак Путіна. Приємно що Путін змушений йти ва-банк. Це ніколи не було проявом сили і впевненості. Значить додаткові можливості ЗСУ із ураження ряду цілей в Росії, а на кону ж саме дозвіл бити на 300 км, дуже лякають Путіна і ко", — пише Фурса.

Він вважає, що Путін щосили намагається не допустити надання Україні дозволу бити углиб Росії далекобійними ракетами.

"Скоріш за все цей блеф подіє. За місяць до виборів американська влада навряд чи наважиться ризикувати навіть примарою ядерної кризи, що може змінити розклади у, здавалось, би вже виграній кампанії з анігіляції ризику Трампа. Білому дому не потрібні в найближчий місяць новини, що Росія розпочала якусь там перевірку ядерних сил, що може стати першим кроком перед їх застосуванням", — констатував експерт.

Видання The Washington Post звертає увагу на збіг у часі погроз Путіна та прохання надати Україні дозвіл бити по РФ. Якщо з минулою доктриною все зрозуміло, то теперішня ядерна доктрина РФ не має чітких висловлювань. Отже, всі будуть змушені лише здогадуватись та бути обережними, пише видання.

Водночас ядерні погрози з’являлися і раніше — якраз щоразу при наданні Україні будь-якої зброї.

Що таке Карибська криза, про яку всі різко згадали

Микита Хрущов та Джон Кеннеді

У жовтні 1962 року США і Радянський Союз опинилися у найнебезпечнішому за всю історію ядерному протистоянні. Обидві країни мали ядерну зброю, накопичену за роки конкурування та ледь її не використали.

Це сталося після того, як Сполучені Штати розмістили ракети середньої дальності "Юпітер" у Туреччині. У відповідь СРСР почав демонструвати неймовірну прихильність до Фіделя Кастро на Кубі та вирішили по-братськи допомогти у протистоянні зі США. Адже Куба була ідеальним плацдармом, аби погрожувати США ракетами.

Саме тоді радянський лідер Микита Хрущов вирішив показати президенту США Кеннеді "кузькіну мать", розмістивши під носом у США свій ядерний арсенал. Ця фраза стала знаменитою. Існує навіть легенда, ніби Хрущов дістав свого черевика і вдарив по столу з обіцянкою показати "кузькіну матір".

Радянський підводний човен біля Куби, над яким кружляє американський вертоліт

Радянський Союз таємно розгорнув на Кубі власні ракети, здатні нести ядерну зброю. Біля Куби плавали підводні човни та кораблі РФ. Оскільки Куба знаходиться біля США і зброя легко долітала до ключових міст, то країна була вимушена реагувати.

Спочатку ВМС США влаштували морську блокаду острова і не пускали туди решту кораблів. Не обійшлося без жертв та застосування зброї: радянська ППО збила над Кубою американський розвідувальний літак, пілот якого загинув.

Американці скидали у море спеціальні глибинні бомби, аби змусити спливти радянські підводні човни. Війна ледь не почалася 27 жовтня, адже на одному з таких човнів була справжня торпеда з ядерною боєголовкою. Екіпаж мав наказ застосувати її в разі, коли підводний човен буде пошкоджено глибинними бомбами або вогнем з поверхні. Човен таки був пошкоджений, але завдяки здоровому ґлузду екіпажу, ядерку не застосували.

Конфлікту вдалося уникнути завдяки домовленостям двох лідерів держав: Джон Кеннеді вивів ракети з Туреччини, Микита Хрущов — вивіз ракети з Куби. США зняли блокаду острова і публічно відмовились від вторгнення.

Як бачимо, Путін, очевидно, вирішив за Хрущовим "постукати геополітичним черевиком". Залишається лише одне питання — чи буде це взуття на підборах, яким прославився російський президент у спробах приховати свій малий зріст.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські військові готувалися до російської ядерної атаки на Великдень у 2022 році. Тоді очікувалося, що російський диктатор Володимир Путін влаштує ядерну провокацію на Яворівському полігоні у Львівській області.