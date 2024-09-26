"Демонструє своє справжнє обличчя": в США та ЕС відреагували на зміни в ядерній доктрині Росії

Кремль залишає за собою право на ядерний удар у разі "агресії" проти Росії та Білорусі

У США та Європейському Союзі відреагували на нові погрози президента Росії Володимира Путіна щодо застосування ядерної зброї проти неядерних країн. Там назвали їх безвідповідальними.

Як заявив речник ЄС Петер Стано, ці погрози є черговим свідченням його безвідповідальної поведінки. За його словами, вони не змінять позицію Євросоюзу щодо продовження підтримки України, пише Укрінформ.

"Не вперше Путін робить ставку на свій ядерний арсенал. Це є лише продовженням дуже безвідповідальної та неприйнятної поведінки зі сторони Путіна, що демонструє усьому світу його справжнє обличчя, особливо під час проведення тижня високого рівня в ході Генеральної Асамблеї ООН. Він не соромиться грати у ядерні азартні ігри знову й знову. Ми, безумовно, рішуче заперечуємо ці погрози. Позиція Євросоюзу залишається незмінною", — підкреслив Стано.

Він зазначив, що ЄС намагається привернути увагу міжнародних партнерів до того, наскільки безумною та безвідповідальною є поведінка Путіна. Стано нагадав, що РФ є постійним членом Ради Безпеки ООН, головним завданням та обов’язком якої є підтримання миру у світі, але Путін підриває такі зусилля.

Своєю чергою держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю MSNBC назвав зміну Росією своєї ядерної доктрини "безвідповідальною і несвоєчасною". За його словами, це знижує поріг застосування ядерної зброї.

"Це абсолютно безвідповідально. Я думаю, що багато у світі, включаючи Китай, ясно говорили про це в минулому, коли він (Путін. — Ред.) брязкав ядерною шаблею. Тому я просто порадив би зробити це зараз, коли весь світ зібрався говорити про необхідність більшого роззброєння і нерозповсюдження", — сказав Блінкен.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що речник Путіна Дмитро Пєсков пояснив зміни в ядерній доктрині РФ.