Нардепи вигадали, як карати викривачів корупції. Реакція не змусила себе чекати

Це може вплинути на журналістів-розслідувачів, викривачів корупції та навіть нотаріусів

У Верховну Раду України внесли законопроект, який передбачає кримінальне покарання за "злив" даних із державних реєстрів. У разі його прийняття журналісти-розслідувачі, борці з корупцією та нотаріуси можуть опинитися під загрозою переслідування.

Текст законопроекту опубліковано на сайті парламенту. У ньому йдеться про необхідність внести зміни до Кримінального кодексу та встановити відповідальність за "несанкціоноване втручання, збут або розповсюдження інформації, що обробляється у публічних електронних реєстрах".

Крім того, депутати хочуть відповідальність за "кримінальні правопорушення у сфері використання інформаційно-комунікаційних систем в умовах воєнного стану.

Покарання передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.

Григорій Мамка (депутатська група "Платформа за життя та світ", раніше — Опозиційна платформа — "За Життя");

Володимир Захарченко (фракція політичної партії "Слуга народу");

Владлен Неклюдов (фракція політичної партії "Слуга народу");

Максим Бужанський (фракція політичної партії "Слуга народу");

Максим Павлюк (фракція політичної партії "Слуга народу");

В’ячеслав Медяник (фракція політичної партії "Слуга народу");

Сергій Іонушас (фракція політичної партії "Слуга народу");

Юлія Яцик (позафракційна);

Володимир Арешонков (депутатська група "Довіра");

Суто Мамоян (депутатська група "Платформа за життя та мир", раніше — Опозиційна платформа — "За Життя").

Внесення цього законопроекту до Ради викликало переважно негативну реакцію в українському суспільстві. Журналіст "Української правди" Михайло Ткач зазначив, що статті 361 та 361-2 Кримінального кодексу України навіть у вже існуючому вигляді створюють загрозу для викривачів корупції. Адже навіть у разі, якщо суд визнає, що інформація, що ними розголошується, є суспільно необхідною, вони можуть бути піддані кримінальному переслідуванню.

"Це створює страх серед тих, хто відкриває корупційні схеми та зловживання владою. Це також порушує захист від кримінального переслідування передбачений Законами України "Про інформацію" та "Право на доступ до публічної інформації" за розголошення інформації з обмеженим доступом", — написав Ткач.

Інший журналіст, Євген Плінський, пише, що в цьому законопроекті перетинаються інтереси "Слуг народу" та нардепів від проросійської "ОПЗЖ", які після 24 лютого 2022 року перейменувалися на "Платформу за життя та мир".

"Очевидно, що викриття депутатських заробітків та схем, способу життя політиків та чиновників дуже їм не подобається, а воєнний стан та боротьба проти "агентів Кремля" чудовий привід навести нарешті лад з журналістами та їх джерелами інформації", — зазначив Плінський.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Києві досі є компанії, частка яких належить куму Володимира Путіна Віктору Медведчуку.