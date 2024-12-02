Нардепы придумали, как наказывать обличителей коррупции. Реакция не заставила себя ждать

Это может повлиять на журналистов-расследователей, разоблачителей коррупции и даже нотариусов

В Верховную Раду Украины внесли законопроект, который предусматривает уголовное наказание за "слив" данных из государственных реестров. В случае его принятия журналисты-расследователи, борцы с коррупцией и нотариусы могут оказаться под угрозой преследования.

Текст законопроекта опубликован на сайте парламента. В нем говорится о необходимости внести изменения в Уголовный кодекс и установить ответственность за "несанкционированное вмешательство, сбыт или распространение информации, обрабатываемой в публичных электронных реестрах".

Кроме того, депутаты хотят ответственность за "уголовные правонарушения в сфере использования информационно-коммуникационных систем в условиях военного положения.

Наказание предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Авторами законопроекта являются следующие народные депутаты:

Григорий Мамка (депутатская группа "Платформа за жизнь и мир", ранее — Оппозиционная платформа — "За Жизнь");

Владимир Захарченко (фракция политической партии "Слуга народа");

Владлен Неклюдов (фракция политической партии "Слуга народа");

Максим Бужанский (фракция политической партии "Слуга народа");

Максим Павлюк (фракция политической партии "Слуга народа");

Вячеслав Медяник (фракция политической партии "Слуга народа");

Сергей Ионушас (фракция политической партии "Слуга народа");

Юлия Яцик (внефракционная);

Владимир Арешонков (депутатская группа "Доверие");

Суто Мамоян (депутатская группа "Платформа за жизнь и мир", ранее — Оппозиционная платформа — "За Жизнь").

Внесение данного законопроекта в Раду вызвало, преимущественно, негативную реакцию в украинском обществе. Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач отметил, что статьи 361 и 361-2 Уголовного кодекса Украины даже в уже существующем виде создают угрозу для обличителей коррупции. Ведь даже в случае, если суд признает, что разглашаемая ими информация является общественно необходимой, они могут быть подвергнуты уголовному преследованию.

"Это создает страх среди тех, кто открывает коррупционные схемы и злоупотребление властью. Это также нарушает защиту от уголовного преследования, предусмотренную Законами Украины "Об информации" и "Право на доступ к публичной информации" за разглашение информации с ограниченным доступом", — написал Ткач.

Другой журналист, Евгений Плинский, пишет, что в данном законопроекте пересекаются интересы "Слуг народа" и нардепов от пророссийской "ОПЗЖ", которые после 24 февраля 2022 года переименовались в "Платформу за жизнь и мир".

"Очевидно, что разоблачение депутатских заработков и схем, образа жизни политиков и чиновников очень им не нравится, а военное положение и борьба против "агентов Кремля" прекрасный повод навести наконец порядок с журналистами и их источниками информации", — отметил Плинский.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Киеве до сих пор есть компании, доля которых принадлежит куму Владимира Путина Виктору Медведчуку.