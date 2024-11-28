VIP-буцегарня у Києві. Як "сидять" депутати, багатії та корупціонери з горами кешу

У Лук’янівському СІЗО зібралися багатії та політики

Київський Лук’янівський слідчий ізолятор (або ще Лук’янівське СІЗО) є місцем де тимчасово перебувають арештовані судом українці до остаточного вердикту.

За останні кілька років установа перетворилася на VIP-буцегарню: під одним дахом перебувають доларові мільйонери, депутати, затримані на підозрі у корупції чиновники. "Телеграф" вирішив пригадати, хто сидить у відомому СІЗО в Києві та якими є умови їх перебування.

Зірковий склад Лук’янівського СІЗО

Непересічний склад "холодної" вражає. З відкритих джерел, тут перебуває вже так багато відомих українців, що вони теоретично могли б розділитися на тюремні банди за професіями чи інтересами, як в американських серіалах.

Депутат Євгеній Шевченко (парламентська група "Відновлення України"). Арештований щонайменше на 2 місяці (до 11 січня 2025 року). Підозрюють у державній зраді.

Депутат Євгеній Шевченко у суді

Депутат Нестор Шуфрич (парламентська група "Платформа за життя та мир"). Арештований за підозрою у державній зраді та фінансуванні Росгвардії в Криму, більше року сидить у СІЗО. Востаннє йому продовжували запобіжний захід до 5 грудня 2024 року.

Депутат Олександр Дубінський на судовому засіданні

Депутат Олександр Дубінський (позафракційний). Сидить в СІЗО більше як рік, що відсвяткував тортом. Підозрюється у держзраді та внесенні неправдивих відомостей до офіційних документів.

(позафракційний). Сидить в СІЗО більше як рік, що відсвяткував тортом. Підозрюється у держзраді та внесенні неправдивих відомостей до офіційних документів. Колишній Одеський військком-мійльонер Євген Борисов. Підозрюється у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень. Його родина під час війни купила нерухомість біля моря в Іспанії та автівок на мільйони доларів.

В СІЗО сидить понад 15 місяців, намагався оформити інвалідність, щоб уникнути відповідальності, дізнались ЗМІ.

Євген Борисов, фото "Суспільне"

Голова Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа, відома справою про фейкові довідки щодо інвалідності "ухилянтам" і прокурорам. Судячи із фотографій готівки під час обшуків, чиновниця є доларовою мільйонеркою, а її чоловік буквально "купався" у кеші.

Тетяна Крупа

Львівський бізнесмен Ігор Гринкевич та його син Роман. Статки сім’ї вражають: це 17 квартир, 18 земельних ділянок, авто преміум-класу, банківські рахунки. Гринкевичі арештовані у справі про закупівлю неякісного одягу для ЗСУ на понад 1 млрд грн.

Львівський бізнесмен Ігор Гринкевич та його син Роман

Умови перебування

В Лук’янівському СІЗО (державна установа "Київський слідчий ізолятор") розповіли "Телеграфу", що в установі діють 25 камер з поліпшеними умовами тримання, які розраховані на 54 місця. Зараз вільно 5 місць. Про це нас проінформував в. о. начальника Департаменту, полковник внутрішньої служби Андрій Галай.

Зазначимо, що проживання у покращеній камері коштує 14 тисяч гривень за місяць. Камера з покращеними умовами виглядає так:

Камера з покращеними умовами за 14 тисяч у місяць

Щодо їх побуту: ув’язненим і засудженим надається щоденна прогулянка тривалістю одна година .

. Сон: мають право на восьмигодинний сон у нічний час, під час якого не допускається залучення до участі у кримінальному провадженні та інших діях, за винятком невідкладних випадків.

"Забороняється примусове переривання сну ув’язнених і засуджених у нічний час, крім вчинення ними втечі, масових заворушень, виникнення пожежі, аварії, стихійного лиха, безпосередньої загрози життю ув’язнених і засуджених", — зазначили в ізоляторі.

Звичайна камера виглядає так:

Хто у яких камерах сидить

У Лук’янівському СІЗО відмовилися відповідати на уточнення "Телеграфу" щодо умов перебування вище згаданих осіб. Проте з відкритих джерел маємо таку інформацію:

Тетяна Крупа перебуває у звичайній камері Київського СІЗО без покращених умов. Камера розрахована на 4 людини, має площу 12,4 кв. метрів. Це без урахування санвузла.

Нардеп Дубінський розповідав, що утримується у звичайній камері.

Щодо інших "віпів" інформації не з’являлося.

Раніше "Телеграф" писав, що скандальна очільниця МСЕК Хмельниччини Тетяна Крупа відмовляється платити 500 млн застави. Чиновниця вдома і на роботі тримала сумки з доларами, загальна сума знайденого — 6 млн дол.