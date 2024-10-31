Гарно жити не заборониш? Де перебувають фігуранти розслідувань про ТОП-корупцію

Багато фігурантів після звільнення з посад не потрапили під слідство

Після гучного антикорупційного розслідування щодо заступника міського голови Києва Віталія Кличка Володимира Прокопіва було вирішено усунути його з посади. Водночас інші фігуранти не менш гучних розслідувань, пов’язаних із топ-корупцією, не лише не опинилися під слідством, а й почуваються непогано на волі.

Про це йдеться у новому випуску проекту Bihus.Info. Журналіст Ангеліна Капітула розповіла про чотирьох відомих людей, яких було звільнено з посад після того, як стали фігурантами корупційних скандалів.

Йдеться про Ігоря Кушніра, Дмитра Тишлека, Івана Наумова, Віктора Брагінського.

Ігор Кушнір

Ігор Кушнір був головою правління та президентом компанії "Київміськбуд". За даними розслідування журналістів Bihus.Info, 27 лютого 2022 року, через три дні після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, виїхав із дружиною за кордон, маючи на руках довідку про інвалідність.

Також у нього виявили віллу на Лазурному березі у Франції за 20 млн. євро. Кушніра звільнили у грудні 2023 року: за словами журналістки Капітули, він залишив компанію із багатомільярдними боргами і зараз нібито розвиває бізнес за кордоном.

Дмитро Тишлек

Дмитро Тишлек був заступником начальника Національної поліції України з 10 вересня до 19 грудня 2023 року. У жовтні того ж року Bihus.Info випустили розслідування, згідно з яким його дружина, теща та родичі по лінії дружини мають російське громадянство, а сам Тишлек нібито мав зв’язки з російським кримінальним авторитетом. Як заявила Ангеліна Капітула, Тишлек замість реальної відповідальності отримав можливість спокійно писати докторську дисертацію у системі МВС.

Іван Наумов

Іван Наумов також пропрацював у системі МВС України: до 2020 року він був "завгоспом" Національної поліції. Потім його звільнили після виходу з нього сюжету Bihus.Info. У своїх деклараціях він вказував лише один дохід — зарплату, але насправді він їздив на Chrysler, то на машинах Volkswagen Touareg. Також він не зміг пояснити, за які гроші їздить на роботу на Chrysler, і як його син зумів побудувати елітний комплекс відпочинку.

Капітула заявила про те, що після того розслідування, а потім і звільнення Наумов повністю зосередився на бізнесі, а також отримав новий Aston Martin і елітний котедж.

Віктор Брагінський

Віктор Брагінський був начальником київського метрополітену з 16 липня 2014 року по 16 березня 2024 року. Журналісти Bihus.Info з’ясували, що члени його сім’ї купували квартири та землю за дорогими цінами, а люди з його оточення отримували підряди від самого метрополітену. Однак після звільнення Брагінський зненацька "пішов на пенсію".

Раніше "Телеграф" розповідав, що завершено досудове розслідування справи сімейства Гринкевичів.