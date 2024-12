Фахівець з етикету прокоментувала скандал із костюмом президента Володимира Зеленського

"Купіть Зеленському костюм". "Це неповага до американського народу". Ці слова винесені в заголовки The Times of India та New York Post. Ідентичні на 80% статті присвячені критиці зовнішнього вигляду президента України у Парижі під час урочистого відкриття Собору Паризької Богоматері.

"Він не може дозволити собі костюм? На Всесвітньому економічному форумі він був у костюмі і при краватці, але не може вдягнути їх у Конгрес чи на зустріч із новообраним президентом США?", — обурюється радник Трампа Роджер Стоун.

По-перше, кілька уточнень за фактами. Я перевірила виступи президента Зеленського на форумі і 2024, 2023 року. В обох виступах президент не в костюмі, а в чорних світшотах. Тобто рівно в тому ж вигляді, що й у Парижі. Не більше і не менш "формально".

По-друге, задля справедливості варто відзначити, що на зустрічі нехай не з новообраним президентом США, а новим королем Великобританії Чарльзом III президент був одягнений так само у світшот. У 2023 році — образ в оливкових відтінках, у 2024 — менш формальний за формою чорний верх, але з довгим рукавом. У липні. Не у футболці.

Виправте, будь ласка, якщо я впустила, але я не згадаю жодного виступу президента Зеленського в костюмі, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Тоді чому зараз знову піднімається питання про зовнішній вигляд президента України?Чому невдоволення знаходить відгук у зарубіжних соцмережах? Ще цікаво, що й у нас думки з приводу зовнішнього вигляду президента розділилися. Днями засновниця Indposhiv Kateryna Vozianova запитала читачів, як, на їхню думку, мав бути одягнений Володимир Зеленський. 51% висловилися за костюм, 49% – за мілітарі.

Так правильно чи неправильно одягнений президент країни, що воює?

Правильно, неправильно… А якщо переформулювати питання: що саме дратує у зовнішньому вигляді президента? Адже з 2022 року він залишився незмінним, і тоді це було абсолютно вірним рішенням — зняти костюм. Щоби привернути увагу.

Зізнаюся чесно, не як фахівець, а як звичайна людина: при першому погляді на фото Зеленського, Трампа та Макрона я була збентежена. Я вловила у себе якийсь відтінок роздратування. А далі задумалася: "Міг би президент просто взяти, та й одягти костюм? Адже це справді було б доречно. І скільки можна?!"

Але розумію, що ні, не може. Тому що костюм на Зеленському — це символ того, що війну закінчено. Про це президент сам говорить у фільмі "Рік", побіжно коментуючи у своєму вбиральні костюм, який чекає свого часу.

Тому і моє і, можливо, багатьох інших людей "скільки можна?!", якщо бути справедливими, має бути адресовано не до одягу президента, а до того, символом чого він є… До війни. Без кінця та краю. До щоденної втрати сил, що не відновлюються за одну ніч повноцінного сну.

Це нескінченно невдячна роль! При кожній зустрічі нагадувати оточуючим про війну всім своїм зовнішнім виглядом і самою присутністю. І знати, що багато хто вже втомився від цього і хотів би забути … А ти не можеш цього дозволити і в тебе немає опції "ой все, я вигорів, я пішов". Я щиро, по-людськи співчуваю Володимиру Зеленському.

Тепер перейдемо до техніки виконання. Нестандартне рішення у нестандартній ситуації – це вірно. Небезпека в тому, що згодом ви стаєте заручником цього рішення. На довгій дистанції це рішення може вас поховати.

Я мовчала про це більше двох років, не вважаючи за доречне порушувати питання зовнішнього вигляду оточення президента… Скажу так: коли нестандартно виглядаєте лише ви один — це меседж. Коли нестандартно одягнені решта — це вже не нестандартно. Це команда з футболу із сусіднього двору, а не легіонери. Або продумувати загальну лінійку, або не намагатися грати в це. Окремо з бізнесу. Бізнес має бути одягнений по-діловому. У 2024 році 60% компаній у США проводять для співробітників навчання з етикету. Не з комунікацій, ще чогось, а саме з етикету. Один із топ-3 запитів – зовнішній вигляд. Вони звертатимуть на це увагу.

Джерело: пост Чаплигіної у Facebook